Косовский: Считаю, что Динамо в конце первого тайма с Лацио наиграло и на гол, а может, и два

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский прокомментировал результат матча первого тура общего этапа Лиги Европы между киевлянами и "Лацио" (0:3).

– Прежде всего, счет – 0:3. Считаю, что в конце первого тайма динамовцы наиграли на гол, а может, и два. Тогда удалось вернуть интригу и после перерыва все могло сложиться иначе.

– По вашему мнению, быстрый гол "Лацио" отразился негативно на действиях киевлян?

– По-моему, он не имел определяющего значения. Вот если бы счет открыли динамовцы, то с их умением контратаковать у них появилось бы больше шансов отличиться, если бы гости побежали большими силами вперед. А так в стилистике игры мало что изменилось после забитого мяча в дебюте, потому что римляне нащупали уязвимое место в центральной оси киевлян.

– Имеете в виду беспомощность защитников и опорника номинальных хозяев?

– Да, этот "треугольник" у владений Георгия Бущана вчера не сработал, давал сбои, чем и воспользовался соперник, поразив высоким исполнительным мастерством. Поверьте, идет кувырком командная игра, когда чувствуешь, что в тылу "пожар". Как бы ты ни был заточен на ворота визави, знать, что тот постоянно создает угрозы в ответной атаке, сбивает с ритма, заставляет действовать с оглядкой.

– Но ведь и в предыдущих матчах обороне киевлян не хватало надежности. Почему при подготовке не было сделано правильных выводов?

– В Гамбурге динамовцам очень не хватало Дениса Попова, с его умением жестко, в пределах правил встретить соперника, выиграть верховую дуэль. Тем не менее мне бы не хотелось винить во всех бедах Тараса Михавко, Кристиана Биловара, Владимира Бражко. Это молодые, перспективные игроки, и они должны пройти через это горнило испытаний. Помнится, когда в свое время в "золотые" годы "Динамо" в команде только дебютировали центральные защитники Сергей Федоров и Владислав Ващук, то они тоже были не безгрешны. Но постепенно набирали опыт и благодаря трудоспособности стали настоящими мастерами. Надеюсь, что такой путь пройдет и нынешняя динамовская смена. И именно такие поединки, как вчерашний, и подсказывают, на какие недостатки следует обратить внимание.

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– Но в Гамбурге беспомощными динамовцы были и у ворот "Лацио".

– Все же я не могу сказать, что игра "Динамо" была безнадежной. Была скорость, наигранные комбинации, не хватало только реализации. В этом компоненте футболисты "Лацио" были неотразимы, эффектно забивали даже с полумомента. В конце концов, поэтому и уровень Серии А значительно выше, чем УПЛ.

– На что могут рассчитывать динамовцы в Лиге Европы после вчерашнего разгрома?

– Новая формула проведения группового турнира в еврокубках повышает шансы пробиться в следующий раунд даже после провала на старте. Впереди еще семь поединков, и уже в следующем – с "Хоффенхаймом" можно существенно исправить положение в случае победы. Конечно, очень беспокоят логистические проблемы, ведь после длительного возвращения на нескольких видах транспорта из Гамбурга в Киев, динамовцы сыграют в воскресенье календарный поединок с "Левым берегом" в УПЛ, снова нужно будет преодолевать марафонскую дистанцию ​​в Германию. Конечно, это отразится негативно на восстановлении, тренировочном процессе. Но я настроен оптимистично, - сказал Косовский.