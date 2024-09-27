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Нидерландское деклассирование. Аякс - Бешикташ 4:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Без шансов для турецкого клуба

Нидерландское деклассирование. Аякс - Бешикташ 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аякс" нанёс крупное поражение "Бешикташу" в домашнем матче первого тура основного этапа Лиги Европы.

Победу столичному клубу принесли Киан Фиц-Джим, Мика Годтс и Кеннет Тэйлор.

Лига Европы, первый тур

"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

"Аякс" – "Бешикташ" 4:0

Голы: Фиц-Джим 31, Годтс 51, 73, К. Тейлор 55

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Бешикташ (Стамбул) Аякс (Амстердам)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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