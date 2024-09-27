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Нидерландское деклассирование. Аякс - Бешикташ 4:0. Видео голов и обзор матча
Без шансов для турецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" нанёс крупное поражение "Бешикташу" в домашнем матче первого тура основного этапа Лиги Европы.
Победу столичному клубу принесли Киан Фиц-Джим, Мика Годтс и Кеннет Тэйлор.
Лига Европы, первый тур
"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
"Аякс" – "Бешикташ" 4:0
Голы: Фиц-Джим 31, Годтс 51, 73, К. Тейлор 55
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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