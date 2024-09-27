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Тренер Виктории Пльзень: Мы поставили себе цель показать хорошее выступление, чтобы достичь хорошего результата

Лига Европы

Киевлянам стоит остерегаться такого соперника

Тренер Виктории Пльзень: Мы поставили себе цель показать хорошее выступление, чтобы достичь хорошего результата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во Франкфурте чешская "Виктория" благодаря дублю Вацлава Емелки в конце матча, сумела создать камбэк и получить первые очки в Лиге Европы (3:3). Главный тренер гостей Мирослав Коубек после поединка похвалил своих подопечных, но одновременно отметил, что футбольная фортуна была на его стороне.

"Это было очень хорошее выступление. Мы поставили себе цель показать хорошее выступление, чтобы достичь хорошего результата. Я очень горжусь, особенно по сравнению с выступлением на прошлых выходных. Мы верили, что сможем сравнять счет. Забить гол всегда возможно. Это ситуация, в которой оппоненты паникуют, но, конечно, нам повезло. Результат, наше отношение и наша преданность делу - это хороший знак на будущее", - заявил Мирослав Коубек.

Напомним, что "Виктория Пльзень" является одним из соперников киевского "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского будут играть с чехами 28 ноября в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".

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Виктория (Пльзень)
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Источник:
Айнтрахт Франкфурт
Опубликовал: Александр Гресь
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