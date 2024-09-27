Моуринью о победе над бельгийским Юнионом: Самым важным сегодня было добыть 3 очка

В первом туре Лиги Европы "Фенербахче" дома переиграл "Юнион Сент-Жилуаз" со счетом 2:1, при этом обе команды заканчивали игру вдесятером. Главный тренер хозяев Жозе Моуринью после игры отметил, что его игроки потеряли концентрацию в конце встречи, поэтому концовка выдалась очень нервной.

"Самым важным сегодня было получить 3 очка. Потому что в этом новом формате вы не можете рассчитать, сколько очков вам нужно набрать. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, - это набрать как можно больше очков в начале, чтобы потом не приходилось считать. На самом деле мы не очень хорошо начали матч, но потом взяли ситуацию под свой контроль. Второй тайм мы начали намного лучше, чем первый. Мы создавали позиции, мы знали, как контролировать мяч, мы прессинговали и выигрывали мяч, поэтому я могу сказать, что мне понравилось, как мы играли во втором тайме. Но после 2:0 я должен сказать, что нельзя смеяться над футболом. Потому что когда ты начинаешь смеяться над футболом, футбол может тебя предать. Мы вели 2:0, у нас было на одного человека больше, мы должны были держать концентрацию до конца", - заявил Жозе Моуринью.

Добавим, что следующий поединок в Лиге Европы "Фенербахче" сыграет 3 октября на выезде против "Твенте".