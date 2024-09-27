Постекоглу - после игры с Карабахом: Мы хотели высоко прессинговать даже играя вдесятером

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу оценил победу над азербайджанским "Карабахом" (3:0) в первом туре Лиги Европы.

"Мы рады победе. В еврокубках домашние матчи имеют решающее значение, и нужно стараться их выигрывать. Стартовали мы не очень удачно, но мы придерживались своих принципов и старались показывать свой футбол. Мы хотели высоко прессинговать даже играя вдесятером. Я очень доволен усилиями, которые приложили ребята.

Мы все еще старались быть агрессивными после получения красной карточки. Первый гол был забит, когда мы прессинговали вдесятером и вынудили совершить ошибку. Но были и моменты, когда нам приходилось глубоко защищаться", - сказал австралиец в интервью TNT Sports.