  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Постекоглу - после игры с Карабахом: Мы хотели высоко прессинговать даже играя вдесятером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу - после игры с Карабахом: Мы хотели высоко прессинговать даже играя вдесятером

Лига Европы

Статус соперника позволял

Постекоглу - после игры с Карабахом: Мы хотели высоко прессинговать даже играя вдесятером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу оценил победу над азербайджанским "Карабахом" (3:0) в первом туре Лиги Европы.

"Мы рады победе. В еврокубках домашние матчи имеют решающее значение, и нужно стараться их выигрывать. Стартовали мы не очень удачно, но мы придерживались своих принципов и старались показывать свой футбол. Мы хотели высоко прессинговать даже играя вдесятером. Я очень доволен усилиями, которые приложили ребята.

Мы все еще старались быть агрессивными после получения красной карточки. Первый гол был забит, когда мы прессинговали вдесятером и вынудили совершить ошибку. Но были и моменты, когда нам приходилось глубоко защищаться", - сказал австралиец в интервью TNT Sports.

По теме
yellow-arrow
Доминик Соланке: Я уже провел несколько игр, поэтому надеюсь, что смогу продолжать забивать и помогать команде
yellow-arrow
Моуринью о победе над бельгийским Юнионом: Самым важным сегодня было добыть 3 очка
yellow-arrow
Тренер Виктории Пльзень: Мы поставили себе цель показать хорошее выступление, чтобы достичь хорошего результата
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Карабах (Агдам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости