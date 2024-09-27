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Доминик Соланке: Я уже провел несколько игр, поэтому надеюсь, что смогу продолжать забивать и помогать команде

Лига Европы

Англичанин еще пока далек от своей оптимальной формы

Доминик Соланке: Я уже провел несколько игр, поэтому надеюсь, что смогу продолжать забивать и помогать команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Тоттенхэм" в меньшинстве уверенно переиграл "Карабах" (3:0), а одним из авторов забитого мяча стал новичок "шпор" Доминик Соланке. После поединка 27-летний форвард отметил, что повреждение, полученное в начале сезона, выбило его из рабочего ритма, однако он настроен как можно быстрее вернуться к своей лучшей форме.

"Ребята упорно боролись, оставшись вдесятером довольно рано, и это могла быть тяжелая игра, но мы держались, придерживались игрового плана, и я думаю, что это продемонстрировало дух всей команды. Очевидно, что мы готовились к матчу в 20:00, но потом его отложили. Нам пришлось сместить нашу подготовку. Мы оставались готовыми. Мы могли бы начать лучше, но я думаю, что мы влились в игру и выполнили свою работу. Думаю, я еще могу набрать оптимальную форму. Очевидно, что травма [лодыжки], которую я получил в начале сезона, сбила меня с ритма. Но я уже провел несколько игр, так что надеюсь, что смогу продолжать, забивать и помогать команде", - цитирует англичанина Eurosport.

Добавим, что Доминик Соланке летом присоединился к "Тоттенхэму" из "Борнмута" за более 60 млн евро. Форвард в этом сезоне провел 5 поединков, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Тоттенхэм (Лондон) Доминик Соланке
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Гресь
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