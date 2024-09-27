Наставник Аякса о 4:0 с Бешикташем: Мы проделали фантастическую работу на протяжении девяноста минут

Вчера амстердамский "Аякс" дома разгромил "Бешикташ" со счетом 4:0. Главный тренер "аяксидов" Франческо Фариоли немного сдержанно отреагировал на победу своих подопечных.

"Да, это был великолепный вечер, но обычно я всегда спокоен в хорошие моменты. Мы проделали фантастическую работу на протяжении девяноста минут. То, что болельщики так прыгали, было особенным. Теперь мы должны готовиться к следующей игре. Мы знали, что играем против сильной команды, и это будет тяжелая игра. Это новый шаг в процессе. В прошлом сезоне мы всегда теряли очки после европейских игр. Сейчас нам также трудно играть снова так скоро, но мы должны восстановиться как можно лучше, чтобы одержать очередную победу в воскресенье", - заявил Франческо Фариоли.

Добавим, что следующий матч в Лиге Европы "Аякс" проведет 3 октября на выезде против пражской "Славии".