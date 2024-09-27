  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Мендилибар: Лион был лучше нас и мы находились под большим давлением, чем в любом другом матче до этого времени
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мендилибар: Лион был лучше нас и мы находились под большим давлением, чем в любом другом матче до этого времени

Лига Европы

Впереди еще семь матчей, поэтому есть возможность, чтобы исправить ситуацию

Мендилибар: Лион был лучше нас и мы находились под большим давлением, чем в любом другом матче до этого времени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Лион" переиграл действующего победителя Лиги конференций "Олимпиакос" со счетом 2:0. Главный тренер греческого клуба Хосе Мендилибар на послематчевой пресс-конференции рассказал о давлении со стороны французов и нехватке агрессивности в игре его команды.

""Лион" был лучше нас, и мы находились под большим давлением, чем в любом другом матче до этого времени. Соперник прессинговал нас и оттеснил к собственной штрафной. Мы пытались идти вперед и вывести команду выше по полю, но нам это не удавалось, а соперник прессинговал нас и прижимал назад, в результате чего мы оборонялись достаточно близко к своей штрафной, не защищаясь эффективно. Нам не хватало агрессивности и намерения продвигаться выше. Мы хотели выставить атакующую команду, которая бы продвигалась как можно выше по полю с помощью наших двух защитников. Но правда в том, что соперник был сильным и прессинговал нас, заставляя играть глубже, чем мы планировали. Мы всю неделю работали над тем, чтобы задействовать всех, имея атакующую команду, но нам это не удалось сделать. В тех моментах, которые мы создали, мы не забили, в то время, как соперник воспользовался созданными ими возможностями", - заявил Хосе Луис Мендилибар.

Добавим, что следующую игру в Лиге Европы "Олимпиакос" сыграет 3 октября дома против португальской "Браги".

По теме
yellow-arrow
Жозе Моуринью руководил девятью командами в еврокубках. Это рекордный показатель в этом веке
yellow-arrow
Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик
yellow-arrow
Наставник Аякса о 4:0 с Бешикташем: Мы проделали фантастическую работу на протяжении девяноста минут
Олимпиакос (Пирей) Хосе Луис Мендилибар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости