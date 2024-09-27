Мендилибар: Лион был лучше нас и мы находились под большим давлением, чем в любом другом матче до этого времени

Вчера "Лион" переиграл действующего победителя Лиги конференций "Олимпиакос" со счетом 2:0. Главный тренер греческого клуба Хосе Мендилибар на послематчевой пресс-конференции рассказал о давлении со стороны французов и нехватке агрессивности в игре его команды.

""Лион" был лучше нас, и мы находились под большим давлением, чем в любом другом матче до этого времени. Соперник прессинговал нас и оттеснил к собственной штрафной. Мы пытались идти вперед и вывести команду выше по полю, но нам это не удавалось, а соперник прессинговал нас и прижимал назад, в результате чего мы оборонялись достаточно близко к своей штрафной, не защищаясь эффективно. Нам не хватало агрессивности и намерения продвигаться выше. Мы хотели выставить атакующую команду, которая бы продвигалась как можно выше по полю с помощью наших двух защитников. Но правда в том, что соперник был сильным и прессинговал нас, заставляя играть глубже, чем мы планировали. Мы всю неделю работали над тем, чтобы задействовать всех, имея атакующую команду, но нам это не удалось сделать. В тех моментах, которые мы создали, мы не забили, в то время, как соперник воспользовался созданными ими возможностями", - заявил Хосе Луис Мендилибар.

Добавим, что следующую игру в Лиге Европы "Олимпиакос" сыграет 3 октября дома против португальской "Браги".