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Жозе Моуринью руководил девятью командами в еврокубках. Это рекордный показатель в этом веке

Лига Европы

The Special One

Жозе Моуринью руководил девятью командами в еврокубках. Это рекордный показатель в этом веке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом туре Лиги Европы "Фенербахче" порадовал домашнюю публику победой над "Юнионом Сент-Жилуазом" со счетом 2:1. Этот поединок стал особенным для тренера турецкого гранда Жозе Моуринью.

Как сообщает TNT Sports, португальский специалист руководил девятью командами в еврокубках, что является рекордным показателем в XXI веке. Ранее Жозе Моуринью возглавлял такие клубы как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Рома", с которыми выходил на поле в еврокубковых соревнованиях в должности главного тренера. С учетом квалификационного раунда, "The Special One" провел 237 матчей, в которых одержал 132 победы, 51 ничью и потерпел 54 поражения.

Напомним, что Жозе Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов (с "Порту" в 2004 г. и "Интером" в 2010 г.), дважды брал Кубок УЕФА/Лигу Европы (с "Порту" в 2003 г. и "Манчестером Юнайтед" в 2017 г.), а также выигрывал Лигу конференций с "Ромой" в 2022 г.

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Жозе Моуринью
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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