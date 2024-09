Жозе Моуринью руководил девятью командами в еврокубках. Это рекордный показатель в этом веке

В первом туре Лиги Европы "Фенербахче" порадовал домашнюю публику победой над "Юнионом Сент-Жилуазом" со счетом 2:1. Этот поединок стал особенным для тренера турецкого гранда Жозе Моуринью.

Как сообщает TNT Sports, португальский специалист руководил девятью командами в еврокубках, что является рекордным показателем в XXI веке. Ранее Жозе Моуринью возглавлял такие клубы как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Рома", с которыми выходил на поле в еврокубковых соревнованиях в должности главного тренера. С учетом квалификационного раунда, "The Special One" провел 237 матчей, в которых одержал 132 победы, 51 ничью и потерпел 54 поражения.

