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Леоненко: Динамо хочет втюхать Шапаренко, как Шахтер - Мудрика

Лига Европы
Обновлено

Главный украинский футбольный эксперт раскритиковал игру Николая Шапаренко

Леоненко: Динамо хочет втюхать Шапаренко, как Шахтер - Мудрика

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался об игре хавбека киевлян Николая Шапаренко в матче Лиги Европы с "Лацио" (0:3).

– Как можно объяснить неготовность Шапаренко? С углового не может перебить первого защитника, передачи в никуда, непринужденные ошибки.

– Потому что он, как и многие другие, сами себя назначили звездами. Плюс клуб, желающий его продать за большие деньги. Втюхать, как Мудрика.

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Пока я не вижу в нем футболиста. Бегает на чистых мячах, пытается что-нибудь острое отдать. В чемпионате где-то выходит, а в сборной и еврокубках, когда серьезный соперник и уровень выше, то и несоответствие видно. Чего-то соперникам всегда нужно больше, чем нашим командам.

Дальше в Лиге Европы будет еще сложнее. С такой защитой и ограниченным количеством случаев будет трудно чего-то достичь.

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Виктор Леоненко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:49
Ка.цап Леоненко завжди був му.даком ну як пустить його в Європу? Де треба жить своїм умом він же підставить свою ж.опу. Тому ще в Києвській Русі на віче предки говорили: якщо зустрінеш десь, колись то зразу бий ка.цапа в рило. Ка.цапа звідусіль жени – хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже с.ере на порозі. “Ка.цапи” – Т.Г.Шевченко 1851р.
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Комментарии 8
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:49
Ка.цап Леоненко завжди був му.даком ну як пустить його в Європу? Де треба жить своїм умом він же підставить свою ж.опу. Тому ще в Києвській Русі на віче предки говорили: якщо зустрінеш десь, колись то зразу бий ка.цапа в рило. Ка.цапа звідусіль жени – хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже с.ере на порозі. “Ка.цапи” – Т.Г.Шевченко 1851р.
Ответить
0
1
mykolay (c.Озерна)
27.09.2024 в 19:48
Леон явно заздрить нашим футболістам,їхнім заробіткам. Видно пенсія мала,на закуску не вистачає. І на корм котам.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.09.2024 в 19:22
Леоненку треба зосередитись на своїх, шахтарівських "геніях", наприклад, на Судакові, якого справді намагаються втюхати як Мудрика. Але ж ні, треба відволікти увагу на динамівців. Насправді Шапаренка не втюхують, а втюхують саме Судакова.
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 19:11
Так и предложений нет никаких. Ну разве что в Турцию.
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:31
Ти шариш ка.цап в футболі, як леоненко....storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:32
Ти ка.цап зробив мій день... Дуже давно я так не ржав...
 
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хмельничанин (Хмельницкий)
27.09.2024 в 18:49
Полностью согласен. Шапаренко не стабилен. Выдает один матч хороший, а несколько проваливает. Его уровень УПЛ. Против команд УПЛ он звезда, против соперников рангом повыше, он посредственный. Плохо, когда с посредственного футболиста делают звезду. Чем-то напоминает история с Супрягой. Где он сейчас? Что-то ведущие клубы Европы не выстраиваются за ним в очередь. Тоже самое будет и с Шапаренком, если не начнёт прогрессировать. А насколько я вижу он прогрессировать не собирается. Звезда же всё-таки.
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4
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 18:39
Нее, без татуировок не впарят. Да и волосы перекрасить нужно
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2
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