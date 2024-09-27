Леоненко: Динамо хочет втюхать Шапаренко, как Шахтер - Мудрика

Бывший нападающий " Динамо " Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался об игре хавбека киевлян Николая Шапаренко в матче Лиги Европы с "Лацио" (0:3).

– Как можно объяснить неготовность Шапаренко? С углового не может перебить первого защитника, передачи в никуда, непринужденные ошибки.

– Потому что он, как и многие другие, сами себя назначили звездами. Плюс клуб, желающий его продать за большие деньги. Втюхать, как Мудрика.

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Пока я не вижу в нем футболиста. Бегает на чистых мячах, пытается что-нибудь острое отдать. В чемпионате где-то выходит, а в сборной и еврокубках, когда серьезный соперник и уровень выше, то и несоответствие видно. Чего-то соперникам всегда нужно больше, чем нашим командам.

Дальше в Лиге Европы будет еще сложнее. С такой защитой и ограниченным количеством случаев будет трудно чего-то достичь.