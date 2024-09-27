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Виктор Хлус: Защитникам Динамо не то, что скорости – им игрового мышления не хватает
Экс-игрок Динамо разобрал матч киевлян с Лацио
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Экс-нападающий киевского "
– Что тут комментировать... В футболе все решает класс. Мы увидели, что "Лацио" имеет очень классных и мощных нападающих. Они как нож сквозь масло на скорости прорезали наших ребят. У "Динамо" настрой был отличным, но вот именно класса мало. Да, мы умеем хорошо держать мяч, но в современном футболе – это не главное. Быстрый гол, как и два результативных удара ближе к концовке первого тайма говорят о том, что у "Лацио" очень сильные и быстрые игроки линии атаки.
– Очень много нареканий пришлось услышать об игре динамовцев в обороне. Что в этом звене вам прежде всего кажется не так?
– Мне кажется, что нашим защитникам не хватает мастерства. Футболисты и сами говорят, что УПЛ – это уровень, на котором, по их мнению, они играют прекрасно. А на другой уровень, как показали матчи с "Зальцбургом" и этим же "Лацио", они пока не вышли. Оно и неудивительно: против таких нападающих, которые были у римского клуба, так играть недопустимо. У наших защитников не то, что скорости не хватает – им игрового мышления не хватает!
– Если речь зашла об защитниках, то было бы интересно узнать ваше мнение относительно новичка "Динамо" колумбийца Брайана Себальоса?
– К сожалению, он на 15-й минуте получил травму и теперь ему предстоит лечение и восстановление. Если в чемпионате Украины его уровень не вызывает нареканий, то в Лиге Европы дела выглядят иначе. К таким серьезным соревнованиям нужно быть готовым.
– Как вы оцениваете игру в матче с "Лацио" старожилов команды - Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко?
– Что касается Ярмоленко, то то, на что у него хватает сил, он и делает. Но в современном футболе этого уже мало. А Шапаренко я на поле вообще не видел. Что такое класс полузащитника? Игрок этого амплуа должен одинаково сильно играть как в обороне, так и в атаке. Если Шапаренко в игре вперед еще что-то делает, то сзади человека просто нет.
– А есть такие в нынешнем составе "Динамо", кто одинаково продуктивно играет как на оборону, так и на атаку?
– Да, киевское "Динамо" усилилось Пихаленком. Но лично мне хотелось бы, чтобы он не только эффективно играл вперед, но и мог с пользой действовать сзади, вырывая мячи у соперника и начиная атаку. Но если говорить об этой игре, то и отметить в ней некого.
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