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Леоненко: И у сборной, и у Динамо схожая проблема - "бесполезный контроль мяча"

Лига Европы

Много Виктора Леоненко не бывает

Леоненко: И у сборной, и у Динамо схожая проблема - "бесполезный контроль мяча"

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, традиционно разнес игру "Динамо" (досталось и сборной Украины) в матче Лиги Европы с "Лацио" (0:3).

- Виктор Евгеньевич, как вам старт "Динамо" в Лиге Европы?

- Время идет, а ничего не изменилось. "Динамо" играет так же, как мы в 90-х прошлого века. Разница в том, что у нас были моменты для взятия ворот, а у футболистов нынешнего созыва их нет. Опять говорим об одной и той же проблеме. Нам давали катать мяч там, откуда забить невозможно. Бражко неплохо пробил по воротам, Ярмоленко размял голкипера, который все видел и контролировал ситуацию. Вот и все моменты. То, что были еще удары, значения не имеет. Они угрозы не несли.

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- "Лацио" довольно легко забивал. В чем причина?

- Потому что классная команда. Они быстрее, лучше обращаются с мячом, делают все преимущественно в одно касание, молниеносно принимают решения. Не так, как наши – чтобы укротить мяч, надо сделать несколько касаний. Ну и имеющиеся у "Динамо" серьезные проблемы в защите. Когда забивали первый гол, то три-четыре игрока "Лацио" чуть не дошли до 11-метровой отметки. Как такое может быть?

Нам все мячи из центральной зоны забили. То подстраховка не сработает, то забудут соперника во вратарской. Обидно за Бущана. Его ворота буквально расстреливали. Он там ничего не мог сделать. Когда мог спасти команду, то потянул непростой удар в нижний угол.

– В отличие от сборной, "Динамо" хоть по воротам бьет. Нанесли больше ударов, чем "Лацио".

– О сборной поговорим со временем. Туда, слыхал, приглашают Гуцуляка, Бондаренко. Ничего против них не имею, но тенденция такова, что стоит забить несколько голов, и сразу получишь приглашение от Реброва.

И в сборной, и у "Динамо" схожая проблема. Мои термины "бесполезный контроль мяча" и "нам позволяют играть" подходят к характеристикам обеих команд. Мы уже привыкли, что у нас нет моментов для взятия ворот. С "Лацио" нам тоже разрешали играть. Конечно, почему бы и нет – счет уже 0:3. Ощущение, что с итальянцами играла моя команда ветеранов.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:29
Шлюшки типа вацко и цыганыка, расказывали какие мы крутые, контроль мяча....а типа в 90 ые мы были слабые и неправильные. Но мы то знаем что игра от ножа это наш лучший вариант.
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Комментарии 4
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:29
Шлюшки типа вацко и цыганыка, расказывали какие мы крутые, контроль мяча....а типа в 90 ые мы были слабые и неправильные. Но мы то знаем что игра от ножа это наш лучший вариант.
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0
0
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:25
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного. Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:25
Ка.цап Леоненко завжди був му.даком ну як пустить його в Європу? Де треба жить своїм умом він же підставить свою ж.опу. Тому ще в Києвській Русі на віче предки говорили: якщо зустрінеш десь, колись то зразу бий ка.цапа в рило. Ка.цапа звідусіль жени – хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже с.ере на порозі. “Ка.цапи” – Т.Г.Шевченко 1851р.
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:26
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного. Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
Ответить
0
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