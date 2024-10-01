Матч Хоффенхайм - Динамо рассудит бригада арбитров из Северной Македонии

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Динамо".

Главным рефери стал Александар Ставрев из Северной Македонии. На флангах ему будут помогать Деян Костадинов и Гоце Петрески.

За систему VAR будет отвечать Нейц Кайтазович (Словения), его ассистент - Жером Бризар (Франция).

Матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в Зинсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена".

К слову, Александар Ставрев уже работал на матче "Динамо", когда киевляне в сезоне-2019/20 встречались с "Мальме" (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.