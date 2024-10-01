Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Хоффенхайм - Динамо рассудит бригада арбитров из Северной Македонии
Главный рефери уже работал на поединке с участием киевского клуба
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы "Хоффенхайм" - "Динамо".
Главным рефери стал Александар Ставрев из Северной Македонии. На флангах ему будут помогать Деян Костадинов и Гоце Петрески.
За систему VAR будет отвечать Нейц Кайтазович (Словения), его ассистент - Жером Бризар (Франция).
Матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в Зинсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена".
К слову, Александар Ставрев уже работал на матче "Динамо", когда киевляне в сезоне-2019/20 встречались с "Мальме" (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Популярное сейчас
- Идеальный Джордан, центр Динамо и атака Полесья. Символическая сборная 8-го тура УПЛ
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО