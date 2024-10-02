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Хоффенхайм – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Хоффенхайм – Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Хоффенхайм – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В четверг, 3 октября киевское "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом" в матче 2-го тура Лиги Европы-2024/25.

На старте основного раунда киевляне потерпели разгромное поражение от итальянского "Лацио" (0:3). Немцы начали выступления в турнире с ничьей с датским "Мидтьюлландом" (1:1).

Игра пройдет в Зинсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена". Начало - в 19:45 по Киеву.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1. Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Трансляция матча Хоффенхайм – Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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