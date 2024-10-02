Дулуб: То, что Хоффенхайм проиграл Вердеру, ведя в счете 3:0 - это плюс для Динамо

Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча Лиги Европы , в котором "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом".

"То, что "Хоффенхайм" проиграл "Вердеру" 3:4, ведя в счете 3:0 - это плюс для "Динамо". Это очень сильный психологический удар - проиграть, имея фору в три мяча.

Игрокам очень сложно это переварить за три дня. А психология в таких матчах выходит на первый план. В этом плане преимущество у "Динамо", которое уверенно одолело "Левый берег". Мой прогноз на матч - 1:1", - сказал Дулуб.