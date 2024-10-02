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Дулуб: То, что Хоффенхайм проиграл Вердеру, ведя в счете 3:0 - это плюс для Динамо
В четверг Динамо сыграет матч 2-го тура Лиги Европы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча
"То, что "Хоффенхайм" проиграл "Вердеру" 3:4, ведя в счете 3:0 - это плюс для "Динамо". Это очень сильный психологический удар - проиграть, имея фору в три мяча.
Игрокам очень сложно это переварить за три дня. А психология в таких матчах выходит на первый план. В этом плане преимущество у "Динамо", которое уверенно одолело "Левый берег". Мой прогноз на матч - 1:1", - сказал Дулуб.
Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45.
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