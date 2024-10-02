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Грицай: Динамо выглядит лучше Шахтера по качеству игры

Лига Европы

В четверг Динамо проведет очередной матч в Лиге Европы

Грицай: Динамо выглядит лучше Шахтера по качеству игры

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший хавбек "Днепра", "Зари" и "Арсенала" Александр Грицай поделился ожиданиями от матча Лиги Европы, в котором "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом".

"Одним словом, Бундеслига! Чемпионат Германии – это очень интересный турнир, где постоянно много голов. На данный момент, по тому, что я увидел, "Динамо" выглядит лучше "Шахтера" по качеству игры. Надежда есть, что динамовцы в этой встрече какие-то очки возьмут. Но матч киевляне будут играть на поле "Хоффенхайма". Им будет очень тяжело в этой встрече с немецкой командой.

Хотя "Хоффенхайм" и проиграл в этом сезоне "Айнтрахту", "Байеру", а также "Униону", сравнивать чемпионаты Германии и Украины не приходится. Конечно, будем болеть за "Динамо", но посмотрим. Сама игра уже покажет, что будет", - рассказал Грицай.

Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 22:38
Такое же дно, завтра будет доказательство..
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2
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 22:38
Такое же дно, завтра будет доказательство..
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0
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.10.2024 в 22:14
Завтра будєм пасматрєть .
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
02.10.2024 в 22:00
Якість одного лайна трохи краща за якість іншого лайна. Але, головне, що те - лайно по грі, що те - лайно по грі. Головне, не сплутайте, де краще лайно, а де гірше
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0
3

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