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Грицай: Динамо выглядит лучше Шахтера по качеству игры
В четверг Динамо проведет очередной матч в Лиге Европы
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший хавбек "Днепра", "Зари" и "Арсенала" Александр Грицай поделился ожиданиями от матча Лиги Европы, в котором "
"Одним словом, Бундеслига! Чемпионат Германии – это очень интересный турнир, где постоянно много голов. На данный момент, по тому, что я увидел, "Динамо" выглядит лучше "Шахтера" по качеству игры. Надежда есть, что динамовцы в этой встрече какие-то очки возьмут. Но матч киевляне будут играть на поле "Хоффенхайма". Им будет очень тяжело в этой встрече с немецкой командой.
Хотя "Хоффенхайм" и проиграл в этом сезоне "Айнтрахту", "Байеру", а также "Униону", сравнивать чемпионаты Германии и Украины не приходится. Конечно, будем болеть за "Динамо", но посмотрим. Сама игра уже покажет, что будет", - рассказал Грицай.
Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45.
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