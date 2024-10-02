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Ярмоленко, Буяльский и Брагару в матче с Хоффенхаймом не сыграют
По разным причинам
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Три игрока "
Об этом заявил главный тренер киевлян Александр Шовковский.
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"Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то есть определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с "Лацио", и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против "Хоффенхайма". Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам.
Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти завтра на поле", - сказал Шовковский.
Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45.
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