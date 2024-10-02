  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ярмоленко, Буяльский и Брагару в матче с Хоффенхаймом не сыграют
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко, Буяльский и Брагару в матче с Хоффенхаймом не сыграют

Лига Европы
Обновлено

По разным причинам

Ярмоленко, Буяльский и Брагару в матче с Хоффенхаймом не сыграют

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Три игрока "Динамо", а именно, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский и Максим Брагару не сыграют в матче 2-го тура Лиги Европы с "Хоффенхаймом".

Об этом заявил главный тренер киевлян Александр Шовковский.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то есть определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с "Лацио", и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против "Хоффенхайма". Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам.

Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти завтра на поле", - сказал Шовковский.

Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45.

По теме
yellow-arrow
Кабаев: 0:3 с Лацио? Нет такой команды, которая бы не проигрывала
yellow-arrow
Шовковский: Нынешние результаты Хоффенхайма ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды
yellow-arrow
Грицай: Динамо выглядит лучше Шахтера по качеству игры
Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Динамо (Киев) Хоффенхайм (Зинсхайм) Максим Брагару
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости