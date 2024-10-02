Ярмоленко, Буяльский и Брагару в матче с Хоффенхаймом не сыграют

Три игрока " Динамо ", а именно, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский и Максим Брагару не сыграют в матче 2-го тура Лиги Европы с "Хоффенхаймом".

Об этом заявил главный тренер киевлян Александр Шовковский.

"Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то есть определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с "Лацио", и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против "Хоффенхайма". Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам.

Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти завтра на поле", - сказал Шовковский.