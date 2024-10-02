Шовковский: Нынешние результаты Хоффенхайма ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем 2-го тура основного этапа Лиги Европы против "Хоффенхайма".

- Как ваша команда на этот раз преодолела дорогу в Германию? В каком состоянии ваши подопечные подходят к завтрашнему матчу?

- Да, конечно, логистика очень сложная, учитывая, какая ситуация в нашей стране из-за войны, пришедшей к нам со стороны России - страны, которая уничтожает наши дома, целые регионы, убивает наших людей. Она принесла много проблем, много горя, и, думаю, никто не думал, что в XXI веке такое возможно. Сейчас мы видим, что ситуация ухудшается во многих регионах, как и в целом в мире.

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Эти условия, безусловно, накладывают определенный отпечаток, и логистика наша стала намного сложнее. Но мы к этому уже почти привыкли, готовы к этому, поэтому я не хочу жаловаться ни в коем случае. Мы приспосабливаемся к этому и делаем все возможное, чтобы наши путешествия были максимально комфортными.

Если брать во внимание все время, проведенное в дороге, то мы выехали позавчера вечером, а добрались до Хоффенхайма вчера вечером. Провели небольшую тренировку - даже сказал бы разминку, поскольку после такой дороги сложно что-то отрабатывать.

- На уик-энд "Хоффенхайм" провел веселый матч против "Вердера" в Бундеслиге - в частности, выигрывали до 12-й минуты со счетом 3:0, но в итоге проиграли 3:4. Анализировали ли вы тот матч? Что можете сказать о сопернике?

- Я бы не брал во внимание результат матча с "Вердером", ведь мы знаем, как развивались события на поле. За первые 14-15 минут "Хоффенхайму" удалось трижды забить, а после удаления, которое произошло на 18-й минуте, уже начали забивать гости, сравняв счет еще в первом тайме, а после перерыва забив победный мяч и получив зачетные три пункта.

Мы прекрасно понимаем, что с немецкими командами всегда непросто играть. "Хоффенхайм" в прошлом сезоне выступал очень хорошо, в этом пока не может найти свою игру, но это ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды. Многие исполнители играют на действительно высоком уровне и угроза может исходить от любого звена.