Кабаев: 0:3 с Лацио? Нет такой команды, которая бы не проигрывала

Полузащитник " Динамо " Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма", который состоится в четверг, 3 октября.

– После нескольких неудачных матчей "Динамо" одержало победу над "Левым Берегом" в чемпионате Украины. Как этот результат повлиял на настроение команды?

– Вы говорите об отрицательных результатах… Если о 0:3 с "Лацио", то нет такой команды, которая бы не проигрывала. Пришли к выводу, и завтра у нас есть игра, чтобы реабилитироваться за то поражение. Посмотрим, что завтра будет, мы будем играть на победу и все будем делать ради нее.

– Какая атмосфера царит внутри команды перед вторым матчем в Лиге Европы?

– Мы сделали большой кусок работы, чтобы попасть в этот турнир. Мы приезжаем на матчи и играем за всю Украину, за свои семьи. Так какая же может быть атмосфера? Только положительная, ждем завтра много болельщиков, и со своей стороны будем все делать, чтобы радовать своих поклонников игрой и результатом.