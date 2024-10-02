UA-Футбол представляет соперника Динамо: Хоффенхайм 1899 (Германия)

После пяти туров Бундеслиги "Хоффенхайм" набрал всего три очка и находится в зоне вылета. Девять забитых (три из которых в последнем матче), пятнадцать пропущенных — в общем, результаты ужасные. На старте Лиги Европы тоже не сладко: "Мидтьюлланн" первым вышел вперед, и гости спаслись на 89 минуте.

Судьба главного тренера Пеллегрино Матараццо висит на волоске — если он не справится с "Динамо" и резко не улучшит положение на внутренней арене, то его ждет неизбежное увольнение. Как видим, коллектив достаточно уязвим, и это очень радует украинского зрителя — Александр Шовковский после избиения "Лацио" (0:3) имеет хорошую возможность исправиться.

Общая история

"Хоффенхайм" основан в 1899 году, сформировал команду на основе футбольной секции с окончанием Второй мировой войны, а стимул к реальному развитию получил с приходом бизнесмена Дитмара Хоппа. "Сельские", прозванные так из-за того, что раньше базировались в городке с населением чуть больше 3 тысяч жителей, были подобраны миллиардером в 1989-м и тогда же начали продвижение с немецкой трясины.

Рост дался непросто, но вожделенный выход в Бундеслигу произошел — в 2008-м "Хоффенхайм" наконец присоединился к элите и с того момента умело удерживается среди лучших. Были сезоны, когда клуб рисковал потерять прописку, но не потерял — это, пожалуй, самое главное достижение менеджмента. Лига чемпионов, ЛЕ – это, безусловно, круто, однако ключевое мерило качества для Хоппа – это стабильность.

А еще “Хоффенхайм” нравится склонностью к экспериментам — ну, кто бы додумался в 2016-м назначить 28-летнего Юлиана Нагельсманна? Тем не менее, шаг оправдан — талантливый специалист в симбиозе со скаутской системой (с ее помощью за копейки был найден и крупно перепродан условный Бобби Фирмино) построил классный проект.

В 2017-м коллектив заскочил в четверку первенства, через сезон оформил бронзу, а в 2019-м Нагельсманна забрала "Бавария". Отличный отрезок истории, благодаря которому "деревенские" увиделись с представителем украинского чемпионата — на групповом раунде ЛЧ 2018/19 столкнулись с донецким "Шахтером". Если обобщить, то победителем поединка стали “оранжево-черные” — первый поединок завершился 2:2, а на выезде Исмаили и Тайсон (дубль) успешно заглушили старания Крамарича и Цубера (3:2).

Что касается "Динамо", то здесь зафиксирована встреча на уровне U-19 — в том же сезоне соперники проверили друг друга на прочность в Юношеской лиге УЕФА. Накануне "бело-синие" прошли "Андерлехт" (3:2) и "Ювентус" (3:0), но в 1/8 не смогли распечатать ворота немецких сверстников, и те оказались лучшими в серии пенальти (4:2 ).

Поражение очень досадное — мы несколько раз серьезно угрожали и попали в каркас ворот. Что ж, тогда Попову, Биловару, Вивчаренко, Цитаишвили, Волошину, Булецке и Супряге не повезло. Часть воспитанников и сейчас на балансе, так что, возможно, сумеет закрыть давний гештальт.

Современное состояние

а) тренер

46-летний американец с итальянскими корнями, всю карьеру (в частности, игрокскую) посвятил Германии — согласитесь, интересный микс. После того, как опорник в 2010-м повесил бутсы на гвоздь, он сразу же взялся за молодежку "Нюрнберга" и испытал себя во главе разных возрастов.

Спустя семь лет поступило предложение от "Хоффенхайма" — в свое время Матараццо подружился с Нагельсманном на курсах и последний предложил должность помощника. Забегая вперед, скажем, что от Пеллегрино так и не отстало звание "ассистент Юлиана" — в дальнейшем специалиста не раз сравнивали (да и сравнивают) с рулевым сборной Германии.

Зимой 2019-го наш герой отправился в свободное плавание и принял "Штутгарт"; сумел поднять швабов со второго дивизиона, в следующем розыгрыше не просто избежал от вылета, но и закрепился в середине турнирной таблицы (если точнее, стал девятым, в пяти зачетных баллах от зоны Лиги конференций).

Установил несколько "вкусных" побед, как над "Боруссией" Дортмунд и Шальке (оба рурских клуба уступили по 1:5), однако заданную планку не удержал и в сезоне 2021/22 остановился в шаге от падения (набрал 33 пункта, столько же у шестнадцатой "Герты", которая опустилась в плей-офф из-за худшей статистической разницы).

В конце концов, в октябре 2022-го Матараццо "поблагодарили" — "автозаводцы" плохо вошли на дистанцию ​​БЛ, выдав 5 ничьих и 4 поражения. Понятно, что с таким мириться никто не станет.

На вольных хлебах американец находился до февраля — неравнодушный ему “Хоффенхайм” не поражал под руководством Андре Брайтенрайтера и решил дать шанс хорошему знакомому. Процесс запустился не сразу, однако надо признать, что Пеллегрино умеет выжимать максимум в так называемый “конфетно-букетный” период — например, дал бой “Баварии” (1:1), справился с франкфуртским “Айнтрахтом” (3:1), все еще действующим триумфатором ЛЕ, и берлинским "Унионом" (4:2), спорившим за ЛЧ.

Прошлогодняя кампания — самая успешная для Матараццо. "Сельские" хорошо начали (четыре обыгрыша подряд заложили фундамент), немного провисли в середине чемпионата и улучшили ситуацию ближе к завершению — расправились со "шмелями" (3:2), мюнхенцами (4:2), перестреляли "Боруссию" Менхенгладбах (4:3) и размазали "Дармштадт" (6:0). Даже до обновления еврокубковых квот “Хоффенхайм” с 46 очками в активе оформил бы прописку, а изменения в регламенте УЕФА еще и вывели в Лигу Европы.

Казалось, что дальше нужно прибавлять, но нет — от клуба веет печалью, а Пеллегрино нашли замену. Если коуч сейчас подведет, то проект, скорее всего, подберет Давид Вагнер, известный по сотрудничеству с “Шальке” и “Норвич Сити”.

б) команда

Но на все есть свои причины - "Гоффенгайм" трещит не просто так. Во-первых, был продан ключевой футболист линии атаки — в прошлом Максимилиан Байер прямо засиял и подтвердил это хорошими личными цифрами. 16 голов и 3 результативные передачи повлияли на продвижение навстречу еврокубкам, а также повысили интерес к самому игроку — как итог, "Боруссия" Дортмунд не побоялась потратить 28,5 млн евро.

Подписали ли адекватную замену? Адаму Гложеку (18 млн евро) — двадцать два, он на три месяца старше, но пока не доказал собственную профпригодность. Нет, парень наделен талантом, в расположении леверкузенского "Байера" отличился 14 мячами и 11 ассистами, однако сейчас мы говорим об абсолютно другой степени ответственности. Чешский нападающий должен стать примой, это его миссия, что потянет не каждый.

Попутно перечислим другие трансферы на вход – это Александер Прасс (9,5 млн евро, из “Штурма”), Валентен Жандре (8,5 млн, из “Лечче”), Робин Гранач (8 млн евро, из “Виктории” Пльзень); это тот самый несчастный, который на Евро-2024 организовал автогол против португальцев и привез пенальти с Грузией). Еще прибыли Эренчан Ярдымджи (4 млн евро, из "Эюпспора"), Харис Табакович (3 млн евро, из "Герты"), несколько свободных агентов и молодежь, подтянутая из дубля.

И вот, во-вторых: все новички нуждаются в длительной интеграции и подготовке. О'кей, Гложек и Табакович знают, чем примечательна Бундеслига, у остальных же есть опыт в посредственных коллективах или лигах — разве адаптация не влияет на игру? Так и оно.

В-третьих, лазарет “Хоффенхайма” заполнен — Андрей Крамарич подхватил болезнь и под вопросом, Ила Бебу, Финн Оле Беккер, Гриша Премель, Давид Юрасек и Озан Кабак недоступны для тренерского штаба. Это, как лидеры (Крамарич), так и люди, способные расширить обойму и подстраховать — и вся эта совокупность минусов влияет на Матараццо. Нестабильность, ограниченность кадров, необходимо, как можно скорее привлечь прибывших игроков — серьезный вызов.

Итог

"Хоффенхайм" и персонально Матараццо прижаты к углу (а как вы знаете, загнанный зверь всегда стремится выпутаться любой ценой). Да, картина печальная, однако с деталями — например, "деревенские" отличились мячом в каждой встрече сезона. И даже несмотря на неутешительные показатели, именно они считаются фаворитами на фоне киевлян, лидирующих в украинской премьер-лиге

“Лацио”, выставив экспериментальный состав, продемонстрировал нам большую пропасть, вызванную многими факторами — соответственно, пусть немцы и в кризисе, но точно удерживают скорости и физические кондиции, необходимые для топ-5. Поэтому не следует удивляться упрекам части аудитории, которая вполне допускает поражение "бело-синих".

"Хоффенхайм" выступит дома и, вероятно, пойдет напролом. Это не отменяет его склонности к ошибкам и Шовковский должен поймать свою волну. Если мы не возьмем очков и здесь, то это будет досадно и несправедливо.