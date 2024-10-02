Тренер Ромы: Мы хотим добиться успеха как в Серии А, так и в Европе

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич выступил на пресс-конференции накануне матча второго тура Лиги Европы против "Эльфсборга".

"Мы хотим добиться успеха как в Серии А, так и в Европе, поэтому я хочу привлечь полный состав и как можно больше игроков, чтобы мы всегда были конкурентоспособными.

Когда вы проводите так много игр и так много путешествуете, в долгосрочной перспективе это утомляет вас. Мы должны быть быстрыми в принятии решений, и я изменю кое-что в составе, но не слишком сильно", - сказал специалист.