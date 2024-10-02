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Тренер Ромы: Мы хотим добиться успеха как в Серии А, так и в Европе

Лига Европы
Обновлено

Римский клуб готовится к важному матчу Лиги Европы против шведского Эльфсборга

Тренер Ромы: Мы хотим добиться успеха как в Серии А, так и в Европе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Иван Юрич выступил на пресс-конференции накануне матча второго тура Лиги Европы против "Эльфсборга".

"Мы хотим добиться успеха как в Серии А, так и в Европе, поэтому я хочу привлечь полный состав и как можно больше игроков, чтобы мы всегда были конкурентоспособными.

Когда вы проводите так много игр и так много путешествуете, в долгосрочной перспективе это утомляет вас. Мы должны быть быстрыми в принятии решений, и я изменю кое-что в составе, но не слишком сильно", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Эльфсборг" - "Рома" состоится 3 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Эльфсборг (Бурос) Иван Юрич Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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