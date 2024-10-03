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Тренер Хоффенхайма – об игре с Динамо: Большое ожидание. Они хотят создавать моменты с помощью конструктивного футбола

Лига Европы
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Наставник прокомментировал ближайший еврокубковый поединок

Тренер Хоффенхайма – об игре с Динамо: Большое ожидание. Они хотят создавать моменты с помощью конструктивного футбола

Фото з відкритих джерел

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Главный тренер "Хоффенхайма" Пеллегрино Матараццо поделился ожиданиями о предстоящем матче с "Динамо" во втором туре Лиги Европы 2024/25.

“Большое ожидание. Есть что-то особенное в игре на международном уровне. Мы очень ждем этого матча. Хорошо, что мы вернулись в ритм сразу после выходных. Голова ясна и полный газ – мы конкуренты. Мы наслаждаемся каждой игрой. Я бы хотел видеть вовлеченность, энергию и единство в нашем матче”.

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"Динамо" играет по классической схеме 4-3-3 и хочет доминировать. Когда у них есть мяч, они хотят создавать моменты с помощью конструктивного футбола. В обороне у "Динамо" высокий прессинг.

Мы планируем оказывать на них давление. Мы также хотим создать проблемы сопернику, когда у нас есть мяч. Но дело не только в плане, но и его реализации на поле. Если мы сможем это сделать, мы добьемся успеха”, – считает специалист.

Старт встречи сегодня в 19:45.

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Источник:
Гоффенгайм
Опубликовал: Александр Симченко
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