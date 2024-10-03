Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 3 октября киевское "Динамо" сыграет выездной матч с немецким "Хоффенхаймом" во 2-м туре Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет в Зинсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена".
На старте основного раунда киевляне потерпели разгромное поражение от итальянского "Лацио" (0:3). Немцы начали выступления в турнире с ничьей с датским "Мидтьюлландом" (1:1).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 2-й тур
03.10.2024
Зинсхайм, "Вирсол Райн-Некар-Арена"
"Хоффенхайм" 19:45 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Популярное сейчас
- ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась
- Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля
- Хоффенхайм – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО