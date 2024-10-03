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Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 3 октября киевское "Динамо" сыграет выездной матч с немецким "Хоффенхаймом" во 2-м туре Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет в Зинсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена".

На старте основного раунда киевляне потерпели разгромное поражение от итальянского "Лацио" (0:3). Немцы начали выступления в турнире с ничьей с датским "Мидтьюлландом" (1:1).

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Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 2-й тур
03.10.2024
Зинсхайм, "Вирсол Райн-Некар-Арена"
"Хоффенхайм" 19:45 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Хоффенхайм – Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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