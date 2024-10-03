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Порту – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Порту – Манчестер Юнайтед: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Порту" - это те команды, которые обычно выступают в Лиге чемпионов. Но так сложилось, что в нынешнем сезоне им приходится бороться за попадание в восьмерку лучших в Лиге Европы. Ко второму матчу общего этапа турнира ни португальский клуб, ни английский не сумели взять три очка. Эрик тен Хаг обязан побеждать в этом матче. В противном случае нидерландец может попрощаться с "красными дьяволами" очень скоро. Но предоставят ли ему такую возможность "драконы"? Матч "Порту" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября в Португалии.
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Лига Европы, Тур 2
03 октября 2024 года, 22:00. Порту, "Драгау"
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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