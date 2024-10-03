Порту – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Порту" - это те команды, которые обычно выступают в Лиге чемпионов. Но так сложилось, что в нынешнем сезоне им приходится бороться за попадание в восьмерку лучших в Лиге Европы. Ко второму матчу общего этапа турнира ни португальский клуб, ни английский не сумели взять три очка. Эрик тен Хаг обязан побеждать в этом матче. В противном случае нидерландец может попрощаться с "красными дьяволами" очень скоро. Но предоставят ли ему такую возможность "драконы"? Матч "Порту" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября в Португалии.

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Лига Европы, Тур 2

03 октября 2024 года, 22:00. Порту, "Драгау"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

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