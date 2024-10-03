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Олимпиакос - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Олимпиакос - Брага: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Олимпиакос - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

olympiacos.org/en/

Новина українською

В четверг 3 октября португальская "Брага" приедет в гости к греческому "Олимпиакосу". Результат второго тура для обеих команд имеет большое значение. "Красно-белые" должны доказывать, что они не случайно попали в еврокубки, особенно после досадного поражения в первом туре ЛЕ от "Лиона" (0:2). А "оружейники" после победы над "Маккаби Тель-Авив" (2:1) наверняка будут стремится продемонстрировать, что способны выигрывать матчи и у непростых оппонентов.

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Лига Европы, 2-й тур
Пирей (Греция), стадион "Караискакис"
Арбитр в поле - Дамиан Сильвестшак (Польша)

"Олимпиакос" 19:45 "Брага"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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