Скрипник - о поражении Динамо от Лацио: Не стоит набрасывать дерьмо на вентилятор

Известный украинский тренер Виктор Скрипник высказался относительно поражения "Динамо" от "Лацио" (0:3) в матче 1-го тура Лиги Европы.

"Динамо" в матче с "Лацио" должно было забивать, но сейчас мастерство игроков киевского клуба таково, что им нужно несколько моментов, чтобы забить гол. Собственно игра, рисунок, у "Динамо" есть. Команда качественно усилилась в межсезонье впервые за много сезонов, действительно качественно, а не абы кого купила, что потом идут по арендам играть. Пихаленок, Рубчинский, Брагару - все готовы играть сразу, без раскачки.

Сейчас Шовковскому нужно работать со своими игроками над одним компонентом - над реализацией и все. Я видел в матче с "Лацио" у игроков "Динамо" желание, все старались, они не изображали из себя актеров, то есть не делали вид, что пытаются играть, а действительно играли с душой, но...

Знаете, очень легко критиковать, когда сидишь на трибуне или перед телевизором, но не стоит набрасывать лишний раз дерьмо на вентилятор", - сказал Скрипник.