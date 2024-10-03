Альгуасиль перед матчем с Андерлехтом: Это команда с высоким качеством игроков, которые многое умеют делать с мячом

Сегодня состоятся матчи второго тура Лиги Европы. Один из поединков состоится в Сан-Себастьяне, где "Реал Сосьедад" будет принимать "Андерлехт". Главный тренер баскского клуба Иманоль Альгуасиль перед игрой рассказал о целях команды в этом еврокубковом сезоне.

"Цель состоит в том, чтобы попытаться играть лучше, чем наши соперники, забивать голы и выигрывать игру. Я придаю большое значение тому, что мы играем дома, перед нашими болельщиками, поэтому мы хотим победить. Я хотел бы, чтобы болельщики покинули "Аноэту" с улыбкой на лице, как они это сделали в прошлый раз, и нам осталось сделать еще одно дело, потому что я хотел бы, чтобы мы выиграли больше, чем мы выиграли дома. Мы в который раз ошибаемся, когда не уважаем любую команду, особенно "Андерлехт". Максимальное уважение к их истории, к игрокам, которых они имели и имеют. Это команда с высоким качеством, которая многое умеет делать с мячом, которая накапливает много людей возле штрафной соперника и если вы не сделаете хорошую работу в защите, тогда у нас будут проблемы", - цитирует Альгуасиля Marca.

Добавим, что матч "Реал Сосьедад" - "Андерлехт" состоится 3 октября в 22:00 по киевскому времени.