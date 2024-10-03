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Эльфсборг - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Эльфсборг - Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Эльфсборг - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом туре основного раунда Лиги Европы "Рома", играющая в Еврокубках уже 11-ый сезон подряд, встречалась с "Атлетик" Бильбао, не игравшим в них с сезона 2017/18. Теперь она встречается с "Эльфсборгом", не игравшим в них с сезона 2015/16. Неделю тому еврокубковый опыт не очень помог - римляне упустили победу в ключевые минуты, на 85-ой. Поможет ли сейчас? Или же вмешается банальная разница в классе?

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Лига Европы. Раунд Лиги. Второй тур

3 октября. 22:00. Бурoс. "Бурoс Арена"

"Эльфсборг" - "Рома"

Трансляция - Megogo 4

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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