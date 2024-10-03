Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эльфсборг - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Эльфсборг - Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре основного раунда Лиги Европы "Рома", играющая в Еврокубках уже 11-ый сезон подряд, встречалась с "Атлетик" Бильбао, не игравшим в них с сезона 2017/18. Теперь она встречается с "Эльфсборгом", не игравшим в них с сезона 2015/16. Неделю тому еврокубковый опыт не очень помог - римляне упустили победу в ключевые минуты, на 85-ой. Поможет ли сейчас? Или же вмешается банальная разница в классе?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига Европы. Раунд Лиги. Второй тур
3 октября. 22:00. Бурoс. "Бурoс Арена"
"Эльфсборг" - "Рома"
Трансляция - Megogo 4
Популярное сейчас
- Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов
- Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
- Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова
- UA-Футбол представляет соперника Динамо: Хоффенхайм 1899 (Германия)
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО