Эльфсборг - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом туре основного раунда Лиги Европы "Рома", играющая в Еврокубках уже 11-ый сезон подряд, встречалась с "Атлетик" Бильбао, не игравшим в них с сезона 2017/18. Теперь она встречается с "Эльфсборгом", не игравшим в них с сезона 2015/16. Неделю тому еврокубковый опыт не очень помог - римляне упустили победу в ключевые минуты, на 85-ой. Поможет ли сейчас? Или же вмешается банальная разница в классе?

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Лига Европы. Раунд Лиги. Второй тур

3 октября. 22:00. Бурoс. "Бурoс Арена"

"Эльфсборг" - "Рома"



Трансляция - Megogo 4