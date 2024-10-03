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"Этим должны воспользоваться динамовцы". Максимов сделал прогноз на матч Хоффенхайм - Динамо

Лига Европы

Игра состоится уже сегодня

"Этим должны воспользоваться динамовцы". Максимов сделал прогноз на матч Хоффенхайм - Динамо

scdnipro1.com.ua

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Экс-игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Юрий Максимов поделился ожиданиями от поединка 2-го тура Лиги Европы между немецким "Хоффенхаймом" и киевской командой.

"В последнем туре Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Вердер" и выигрывал – 3:0, но в итоге уступил, пропустив четыре гола подряд. Да, хозяева долгое время играли в меньшинстве, однако не имели права в родных стенах так опозориться.

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Убежден, что эта болезненная неудача скажется негативно на психологическом состоянии местных футболистов и этим должны воспользоваться динамовцы. Тем более, что не только с "Вердером", но и в других поединках игра "Хоффенхайма" не производила целостного впечатления.

Что касается "Динамо", то работа над ошибками допущенными в предыдущем поединке – с "Лацио" уже проведена и то обидное поражение уже забыто.

Надеюсь, что с возвращением Дениса Попова в обороне киевлян будет царить порядок. Ставлю на победу "Динамо" – 2:1", - сказал Максимов.

Матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится сегодня, 3 октября и начнется в 19:45 по Киеву.

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Юрий Максимов Динамо (Киев) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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