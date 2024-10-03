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"Этим должны воспользоваться динамовцы". Максимов сделал прогноз на матч Хоффенхайм - Динамо
Игра состоится уже сегодня
scdnipro1.com.ua
Экс-игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Юрий Максимов поделился ожиданиями от поединка 2-го тура Лиги Европы между немецким "Хоффенхаймом" и киевской командой.
"В последнем туре Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Вердер" и выигрывал – 3:0, но в итоге уступил, пропустив четыре гола подряд. Да, хозяева долгое время играли в меньшинстве, однако не имели права в родных стенах так опозориться.Читайте такжеШовковский: Нынешние результаты Хоффенхайма ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды
Убежден, что эта болезненная неудача скажется негативно на психологическом состоянии местных футболистов и этим должны воспользоваться динамовцы. Тем более, что не только с "Вердером", но и в других поединках игра "Хоффенхайма" не производила целостного впечатления.
Что касается "Динамо", то работа над ошибками допущенными в предыдущем поединке – с "Лацио" уже проведена и то обидное поражение уже забыто.
Надеюсь, что с возвращением Дениса Попова в обороне киевлян будет царить порядок. Ставлю на победу "Динамо" – 2:1", - сказал Максимов.
Матч "Хоффенхайм" - "Динамо" состоится сегодня, 3 октября и начнется в 19:45 по Киеву.
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