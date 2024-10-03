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Тренер Порту перед матчем с МЮ: У нас есть возможность подчеркнуть силу клуба, который является очень сильным в Европе
Драконы готовы к непростому противостоянию с манкунианцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Лиги Европы встретятся между собой "Порту" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "драконов" Витор Бруну на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда должна играть с осторожностью и не повторять ошибки в проигранном поединке с "Буде-Глимтом".
"Каждый клуб в мире имеет слабые места, но результат против "Тоттенхэма" не отражает реальной ценности "Манчестер Юнайтед". Если кто-то и рискует, то это мы, которые стоим за ними. У нас есть возможность подчеркнуть силу клуба, который является очень сильным в Европе. Мы можем играть в атакующий футбол, но надо осознавать, что кто-то из соперников может ожидать нашу ошибку, поэтому надо быть также и осторожными. Если бы Лига Европы закончилась сейчас, то "Порту" уже бы вылетел из турнира", - заявил Витор Бруну.
Добавим, что матч "Порту" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября в 22:00 на стадионе "Драгау".
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