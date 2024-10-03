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Дино Топпмеллер: Мы все с нетерпением ждем возможности сыграть здесь, в этом котле, против Бешикташа
Немец ожидает непростой игры в Турции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Лиги Европы встретятся между собой "Бешикташ" и франкфуртский "Айнтрахт". Обе команды будут стремиться победить в этой встрече, поскольку немцы дома потеряли три очка с "Викторией Пльзень", а турецкий клуб потерпел разгромное поражение от "Аякса". На предматчевой пресс-конференции главный тренер "орлов" Дино Топпмеллер подчеркнул, что его команда должна играть и действовать хладнокровно со своим соперником.
"Мы все с нетерпением ждем возможности сыграть здесь, в этом котле, против "Бешикташа", а значит, против очень хорошей команды. У нас очень молодая команда во главе с абсолютными лидерами. Будет очень интересно посмотреть, как эти молодые ребята сыграют здесь, на стадионе, против очень опытной команды. Прежде всего, нам нужна очень хорошая интенсивность в борьбе с мячом. Мы должны оставаться хладнокровными с мячом и не позволять атмосфере влиять на нас. Мы можем выйти на поле с большой уверенностью и пониманием того, что у нас будет действительно хорошая команда", - заявил Дино Топпмеллер.
Добавим, что матч "Бешикташ" - "Айнтрахт" состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Тупраш".
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