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Шаран: Шахтер нас не будет радовать, наверное, еще долго, а вот на Динамо мы надеемся

Лига Европы
Обновлено

Эксперт верит в победу Динамо над Хоффенхаймом

Шаран: Шахтер нас не будет радовать, наверное, еще долго, а вот на Динамо мы надеемся

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-тренер "Миная", "Александрии" и "Карпат" Владимир Шаран сделал прогноз на матч второго матча группового раунда Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" сегодня встретится на выезде с немецким "Хоффенхаймом".

– Хочется, чтобы хотя бы одна украинская команда в еврокубках нас наконец порадовала. "Шахтер" нас не будет радовать, наверное, еще долго, а вот на "Динамо" мы надеемся. Ведь столичный гранд сейчас показывает хороший футбол и я, как динамовец, всегда буду переживать за эту команду. Хотелось бы, чтобы "Динамо" получило положительный результат – и не ничью, а именно победу. "Хоффенхайм" нам по зубам. Я видел эту команду в чемпионате Германии. Она атакующего плана, много забивает. Правда, при этом и много пропускает. Поэтому надо побеждать этого соперника, иначе для чего тогда выходить в Лигу Европы и ставить перед собой задачу выйти из группы? В игре с "Хоффенхаймом" нужно добывать три очка, даже несмотря на тот факт, что это выездной матч. Впрочем, у "Динамо", как и у других украинских команд и национальной сборной, уже не первый год все поединки проходят на выезде. Надеюсь, что в Германии будет победа. И чтобы в сегодняшней игре "Динамо" показало, что оно действительно является тем "Динамо", которое не раз заявляло о себе во весь голос в Европе. А еще хочется, чтобы не случилось такого, как в поединке с "Лацио".

– Немецкий футбол всегда отличается строгим соблюдением игровой дисциплины. Что может противопоставить "Хоффенхайму" команда Александра Шовковского?

– Конечно, присущая немцам дисциплина является в их игре первоочередным фактором. Однако не могу сказать, что это касается всех команд чемпионата Германии. Отдельно в этом плане идет, конечно же, национальная сборная этой страны, ведь там действительно высокая дисциплина. Это также касается таких команд, как "Бавария", "Байер". А вот о тех, кто немного ниже рангом, не могу сказать, что у них присутствует такая уж дисциплина. Поэтому в матче с "Хоффенхаймом" динамовцам в первую очередь нужно сыграть правильно в защите. Ведь если брать оборонительные действия нашей команды в уже упомянутой игре с "Лацио", то у нее были очень серьезные проблемы. Надеемся, что будет ротация центральных защитников. Возможно, уже сможет сыграть Попов, который некоторое время был в лазарете из-за травмы. Он будет играть рядом с Михавко, а на правом фланге обороны, скорее всего Караваев заменит Тымчика. Ведь Тымчик на атаку играет здорово, а вот в плане обороны этого не скажешь. А вообще у нас проблемы с крайними защитниками. Хотелось бы также, чтобы и среднее звено играло дисциплинированно. Мы можем победить немцев благодаря порядку и дисциплине. Верю в наш успех.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2024 в 17:59
Интересно будет поговорить после игры.
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Комментарии 4
tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2024 в 17:59
Интересно будет поговорить после игры.
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1
2
avatar
Вarcelinius
03.10.2024 в 17:59
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0
2
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 18:15
Шо тебе так обрадувало, собачий кал ?
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0
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tekutiev (донецк,Украина)
03.10.2024 в 17:56
потом возьмёшь свои слова обратно?
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0
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