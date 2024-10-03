Шаран: Шахтер нас не будет радовать, наверное, еще долго, а вот на Динамо мы надеемся

Экс-тренер "Миная", "Александрии" и "Карпат" Владимир Шаран сделал прогноз на матч второго матча группового раунда Лиги Европы , в котором киевское "Динамо" сегодня встретится на выезде с немецким "Хоффенхаймом".

– Хочется, чтобы хотя бы одна украинская команда в еврокубках нас наконец порадовала. "Шахтер" нас не будет радовать, наверное, еще долго, а вот на "Динамо" мы надеемся. Ведь столичный гранд сейчас показывает хороший футбол и я, как динамовец, всегда буду переживать за эту команду. Хотелось бы, чтобы "Динамо" получило положительный результат – и не ничью, а именно победу. "Хоффенхайм" нам по зубам. Я видел эту команду в чемпионате Германии. Она атакующего плана, много забивает. Правда, при этом и много пропускает. Поэтому надо побеждать этого соперника, иначе для чего тогда выходить в Лигу Европы и ставить перед собой задачу выйти из группы? В игре с "Хоффенхаймом" нужно добывать три очка, даже несмотря на тот факт, что это выездной матч. Впрочем, у "Динамо", как и у других украинских команд и национальной сборной, уже не первый год все поединки проходят на выезде. Надеюсь, что в Германии будет победа. И чтобы в сегодняшней игре "Динамо" показало, что оно действительно является тем "Динамо", которое не раз заявляло о себе во весь голос в Европе. А еще хочется, чтобы не случилось такого, как в поединке с "Лацио".

– Немецкий футбол всегда отличается строгим соблюдением игровой дисциплины. Что может противопоставить "Хоффенхайму" команда Александра Шовковского?

– Конечно, присущая немцам дисциплина является в их игре первоочередным фактором. Однако не могу сказать, что это касается всех команд чемпионата Германии. Отдельно в этом плане идет, конечно же, национальная сборная этой страны, ведь там действительно высокая дисциплина. Это также касается таких команд, как "Бавария", "Байер". А вот о тех, кто немного ниже рангом, не могу сказать, что у них присутствует такая уж дисциплина. Поэтому в матче с "Хоффенхаймом" динамовцам в первую очередь нужно сыграть правильно в защите. Ведь если брать оборонительные действия нашей команды в уже упомянутой игре с "Лацио", то у нее были очень серьезные проблемы. Надеемся, что будет ротация центральных защитников. Возможно, уже сможет сыграть Попов, который некоторое время был в лазарете из-за травмы. Он будет играть рядом с Михавко, а на правом фланге обороны, скорее всего Караваев заменит Тымчика. Ведь Тымчик на атаку играет здорово, а вот в плане обороны этого не скажешь. А вообще у нас проблемы с крайними защитниками. Хотелось бы также, чтобы и среднее звено играло дисциплинированно. Мы можем победить немцев благодаря порядку и дисциплине. Верю в наш успех.