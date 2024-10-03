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Владислав Ващук: Если в игре в обороне не будет грубых ошибок, то Хоффенхайм динамовцам по силам

Лига Европы
Обновлено

Немцы есть немцы, но все же…

Владислав Ващук: Если в игре в обороне не будет грубых ошибок, то Хоффенхайм динамовцам по силам

Getty Images / Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" попытается реабилитироваться за неудачу в предыдущем матче группового раунда Лиги Европы с римским "Лацио". Соперником команды Александра Шовковского во 2-м туре розыгрыша будет немецкий "Хоффенхайм", поединок с которым состоится в гостях.

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Корреспондент UA-Футбол поинтересовался у бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука его ожиданиями от нынешнего матча.

– "Хоффенхайм" – добротная команда, – сказал он. – Немцы есть немцы. Поэтому думаю, что в игре с этой командой будет сложновато. В целом футболисты средней и атакующей линий "Динамо" работают продуктивно, ведь моменты есть. Понятно, что реализация в чем-то хромает, однако они это все же делают, создают. А вот что касается обороны, то досадно, когда ребята не понимают, как забирать мяч "один в один". Когда я был игроком, лично для меня это были понятные вещи. Да и сейчас тоже. А просто хватать руками соперника, который на тебя идет, зачем? Или ты не умеешь, или этому тебя никто не учил? Тогда нужно учиться. И не бояться делать все для того, чтобы спокойно забирать мяч. Тем более когда ты играешь в "Динамо" (Киев). Ты это умеешь, ты можешь это сделать – и все!

– Как думаете, нынешний "Хоффенхайм" динамовцам по силам?

– Если в обороне не будет таких больших ошибок, как в предыдущем матче с "Лацио", то да. "Динамо" может собраться и сыграть. Но хочу сказать вот что. Следует учитывать, что много времени уходит на переезды. Это слишком тяжело сказывается на футболистах, и они часто получают травмы. Следовательно, не успевают восстанавливаться. И все же надеюсь, что в матче с " динамовцы будут выглядеть достойно.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2024 в 17:41
Сначала нужно заверить,что мы сможем а потом найти отмазку,а может и нет.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2024 в 17:41
Сначала нужно заверить,что мы сможем а потом найти отмазку,а может и нет.
Ответить
2
1

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