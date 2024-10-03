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Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 3 октября,
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Штах, Нсаки, Бишоф, Грилич, Кандре, Прасс, Крамарич, Гложек, Мерштедт
Запасные: Филипп, Кадержабек, Дракслер, Тохумджу, Юрасек, Бюльтер, Табакович, Брюн-Ларсен, Шавес
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Бражко, Шапаренко, Михайленко, Волошин, Кабаев, Ванат
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Тымчик, Герреро, Биловар, Пихаленок
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Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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