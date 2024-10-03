  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом

Лига Европы
Обновлено

Стартовые составы команд

Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" проведет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Штах, Нсаки, Бишоф, Грилич, Кандре, Прасс, Крамарич, Гложек, Мерштедт

Запасные: Филипп, Кадержабек, Дракслер, Тохумджу, Юрасек, Бюльтер, Табакович, Брюн-Ларсен, Шавес

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Бражко, Шапаренко, Михайленко, Волошин, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Тымчик, Герреро, Биловар, Пихаленок

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Хоффенхайм" - "Динамо".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

По теме
yellow-arrow
Очередной привет центрбекам. Динамо пропустило от Хоффенхайма в середине первого тайма
yellow-arrow
Воробей: Нынешний Шахтер - возможно, один из самых слабых в истории клуба
yellow-arrow
Хоффенхайм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЕ
Динамо (Киев) Хоффенхайм (Зинсхайм)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.10.2024 в 19:06
Враховуючи травми Ярмоленка, Буяльського, Себальйоса, а також дискваліфікацію Брагару, склад оптимальний з наявних.
Ответить
4
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.10.2024 в 19:06
Враховуючи травми Ярмоленка, Буяльського, Себальйоса, а також дискваліфікацію Брагару, склад оптимальний з наявних.
Ответить
4
0
download1 (huyersk)
03.10.2024 в 18:49
А де Ярмола,лол?В запої?
Ответить
1
6
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 19:33
А шо в Шахтарі п`ють ?
Ответить
1
1
aleks68
03.10.2024 в 19:48
пьют в твоей помойке динамо.кисляк-вонючая дырявая затычка
 
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости