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Воробей: Нынешний Шахтер - возможно, один из самых слабых в истории клуба
Все разочарованы игрой Шахтера в матче против Аталанты
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс–форвард "Шахтера" Андрей Воробей высказался о матче 2-го тура основного раунда
– Андрей, какие ваши впечатления от матча "Шахтер" – "Аталанта"? Такого ожидали поединка?
– Конечно, не такого матча я ждал. Здесь даже дело не в результате. Здесь дело в игре и в нашей команде. Хочется как–то помягче сказать, чтобы никого не обидеть. Это слабый "Шахтер". Возможно, один из самых слабых "Шахтеров" вообще в истории клуба, особенно если брать во внимание это десятилетие.
– Как считаете, в чем причина такой игры "Шахтера"?
– Я не могу сказать в чем причина. Я не буду утверждать, но, возможно, надо где-то что-то менять. Почему-то у дончан даже не видно рисунка игры, даже не видно, за счет чего "Шахтер" может играть в еврокубках. Откровенно говоря, очень слабо выглядит наша команда по сравнению с европейскими клубами.
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– То есть, это не "Аталанта" такая сильная?
– Будь то "Болонья" или "Аталанта" в качестве оппонента. Мы, откровенно говоря, очень слабо выглядим во всем – и в техническом, и в тактическом аспектах, а также в физических кондициях. Это было видно в проигранном поединке с итальянским клубом. Да, "Аталанта" – это мощная, очень высокая команда. Это очень атлетичная команда. Бергамаски практически 90 минут играют один в один по всему полю. Это очень мобильная команда на сегодняшний момент. Да, у "Аталанты" есть проблемы в своем чемпионате, но в этом матче они показали, что у "Шахтера" больше проблем, чем у них. Мы ничего не сумели им поставить в противовес – ни в тактике, ни в технике, ни в физических кондициях.
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