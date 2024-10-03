Скрипник: Я бы посмотрел на европейские команды, если бы у них была такая логистика, как у наших

Известный украинский тренер Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы , в котором сегодня в 19:45 "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом".

– Виктор Анатольевич, кто ваш фаворит в поединке "Хоффенхайм" – "Динамо"? Букмекеры считают, что это немецкий клуб, но после того, что я видел в их матче против не чужого вам "Вердера"…

– Я тоже смотрел. Очень невыразительная была игра в исполнении "Хоффенхайма", мягко говоря. Команда до 12-й минуты вела в счете с разницей в три гола, я плевался и думал выключать телевизор. Вдруг красная карточка для их защитника уже на 18-й и в итоге они проиграли 3:4.

Для них это серьезное поражение, за которое они попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. Так что победа "Вердера" над "Хоффенхаймом" не на руку "Динамо", потому что команда раздражена и зла. Они вообще очень плохо начали новый сезон в Бундеслиге: всего одна победа в пяти поединках.

Однако, отвечая на вопрос, мой фаворит в этой игре все же "Хоффенхайм".

– В чем команда Пеллегрино Матараццо сильнее коллектива Александра Шовковского?

– "Хоффенхайм" выступает в Бундеслиге – одном из сильнейших чемпионатов Европы. Здесь нет проходных матчей. Каждая команда, даже аутсайдер, может подставить подножку, каждая победа дается непросто, особенно для таких команд, как "Хоффенхайм", потому что это не немецкий гранд калибра "Баварии" или "Боруссии" из Дортмунда.

У этой команды нет звездных игроков, но состав сбалансирован. И, как ни крути, а поединок пройдет на их территории – в Зинсхайме. И это тоже дополнительный плюс для них, потому что неизвестно, как комфортно добралось "Динамо" в Германию.

Кто-то скажет, что это все отговорки типа алиби для киевлян на случай поражения. Я не согласен, потому что помню, как мы с "Ворсклой" в сезоне 2022/23 чуть ли не день на границе в автобусе сидели. В девять утра приехали и только в 21.00 проехали… Сил это игрокам точно не прибавляет.

Я бы посмотрел на реакцию игроков европейских команд, если бы у их клубов была такая логистика, как у украинских.