Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной привет центрбекам. Динамо пропустило от Хоффенхайма в середине первого тайма. ВИДЕО
Динамо пропускает от Хоффенхайма
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Динамо" играет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".
Игра в начале матча выглядела довольно ровной, однако киевляне пропустили на 22-й минуте. И снова в ситуации есть претензии к центрбекам "Динамо".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После прострела с фланга Гложек оказался один в чужой штрафной и все сделал четко. 1:0 для "Хоффенхайма".
Напомним, что UA-Футбол ведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 20:46
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- "Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
- Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
- Месси, Суарес, Бускетс и Альба сделали совместное фото с трофеем МЛС
- Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 5