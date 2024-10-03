Очередной привет центрбекам. Динамо пропустило от Хоффенхайма в середине первого тайма. ВИДЕО

"Динамо" играет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

Игра в начале матча выглядела довольно ровной, однако киевляне пропустили на 22-й минуте. И снова в ситуации есть претензии к центрбекам "Динамо".

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После прострела с фланга Гложек оказался один в чужой штрафной и все сделал четко. 1:0 для "Хоффенхайма".