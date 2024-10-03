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Очередной привет центрбекам. Динамо пропустило от Хоффенхайма в середине первого тайма. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Динамо пропускает от Хоффенхайма

Очередной привет центрбекам. Динамо пропустило от Хоффенхайма в середине первого тайма. ВИДЕО

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" играет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

Игра в начале матча выглядела довольно ровной, однако киевляне пропустили на 22-й минуте. И снова в ситуации есть претензии к центрбекам "Динамо".

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После прострела с фланга Гложек оказался один в чужой штрафной и все сделал четко. 1:0 для "Хоффенхайма".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 20:46
3-0
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0
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Комментарии 5
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 20:46
3-0
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:38
1925 сьогодні грав, а ти, дід в памперсі, навіть не в курсі ! Вішав тут лапшу нам, що топиш за криптошахраїв !
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0
0
alex.belogubko (одесса)
03.10.2024 в 20:37
что на поле делает ВАНАТ-- убирайте пустышку
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0
1
Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 20:23
Не надо быть особо вундеркиндом, просто смотреть периодически Бундеслигу, чтобы понимать на сколько опасная эта команда под названием Хоффенхайм
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0
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aleks68
03.10.2024 в 20:21
с почином
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