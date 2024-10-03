Гложек оформил дубль в ворота Динамо. Хоффенхайм - Динамо 2:0. ВИДЕО

"Динамо" играет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

При условно равной игре в первом тайме, хозяева выглядели острее и забили на 22-й минуте после очередной позиционной ошибки центрбеков киевлян.

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Ну а после перерыва история повторилась – Гложек оформил дубль идеальным ударом под штангу с линии штрафной. 0:2 для киевлян га 60-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.