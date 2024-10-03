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Гложек оформил дубль в ворота Динамо. Хоффенхайм - Динамо 2:0. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Кажется, все идет к очередному поражению киевлян на евроарене

Гложек оформил дубль в ворота Динамо. Хоффенхайм - Динамо 2:0. ВИДЕО

tsg-hoffenheim.de

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" играет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

При условно равной игре в первом тайме, хозяева выглядели острее и забили на 22-й минуте после очередной позиционной ошибки центрбеков киевлян.

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Ну а после перерыва история повторилась – Гложек оформил дубль идеальным ударом под штангу с линии штрафной. 0:2 для киевлян га 60-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 21:08
Целую буцы Гложеку! Ты красава!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 21:08
Целую буцы Гложеку! Ты красава!
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:14
Отсмокчеш за третій ?
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 21:19
Пока твой рашист суркис сосёт и ты вместе с ним Bunny
 
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:35
А чому ти, дід в памперсі, за цілий день не прокоментував 1925-Маріуполь 1-1 ??? Прикидався, що топиш за 1925 !
 
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