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Гложек оформил дубль в ворота Динамо. Хоффенхайм - Динамо 2:0. ВИДЕО
Кажется, все идет к очередному поражению киевлян на евроарене
tsg-hoffenheim.de
"Динамо" играет выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".
При условно равной игре в первом тайме, хозяева выглядели острее и забили на 22-й минуте после очередной позиционной ошибки центрбеков киевлян.
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Ну а после перерыва история повторилась – Гложек оформил дубль идеальным ударом под штангу с линии штрафной. 0:2 для киевлян га 60-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 21:08
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