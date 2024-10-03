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ЛЕ. Лацио снова в ударе, Олимпиакос справляется без Яремчука и беды Сосьедада
Лацио выходит в лидеры, Яремчук смотрит футбол с лавки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 2-й тур
Рим, Стадио Олимпико
Лацио – Ницца 4:1
Голы: Педро 20, Кастельянос 35, 53, Дзакканьи 67 (п) – Бога 41
Лацио: Мандас, Пеллегрини, Хила (Романьоли, 69), Габаррон, Марушич (Ладзари, 79), Весино (Диа, 63), Гендузи, Деле-Баширу (Ровелла, 46), Педро, Тшауна (Дзакканьи, 46), Кастельянос
Ницца: Булка, Данте, Бомбито, Ндайшиме, Буанани (Чо, 68), Бога (Гессан, 69), Клосс (Абди, 68), Луше, Росарио (Диоп, 77), Будауи (Ндомбеле, 69), Мукоко
Сан-Себастьян, Аноэта
Реал Сосьедад – Андерлехт 1:2
Голы: Марин 5 – Васкес 28, Леони 39
Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Одриосола (Барренечеа, 46), Пачеко (Агерд, 46), Мартин, Элустондо, Марин (Серхио Гомес, 67), Туррьентес, Мендес, Оускарссон (Ойарсабаль, 75), Садик (Кубо, 46)
Андерлехт: Косеманс, Ндиай (Аугустинссон, 75), Йоргенсен, Симич, Фоке (Сарделла, 63), Струйкенс (Ашимеру, 88), Ритс, Леони, Дегриф (Версхарен, 63), Васкес, Дрейер (Дольберг, 74)
Будапешт, Групама Арена
Ференцварош – Тоттенхэм 1:2
Голы: Варга 90 – Сарр 23, Джонсон 86
Тоттенхэм: Викарио, Дэвис, Ромеро, Порро, Грэй, Бергвалль (Кулусевски, 65), Биссума, Сарр (Соланке, 82), Вернер (Джонсон, 65), Лэнкшир (Мэддисон, 66), Мур
Пирей, Георгиос Караискакис
Олимпиакос – Брага 3:0
Голы: Жоау Феррейра 45 (аг), Эссе 53, Эль-Кааби 59
Прага, Синобо Стэдиум
Славия – Аякс 1:1
Голы: Хоры 67 – ван ден Бомен 18 (п)
Удаление: Бас 75 (в составе гостей)
Рига, Даугава
РФШ – Галатасарай 2:2
Голы: Икауниекс 40, Одишария 54 – Мертенс 12, Акгюн 38
Баку, стадион им. Тофика Бахрамова
Карабах – Мальме 1:2
Голы: Жуниньо 15 – Бутхейм 19, 47
Белград, Партизан
Маккаби Тель-Авив – Мидтьюлланд 0:2
Голы: Джу 39, Чилуфья 89
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