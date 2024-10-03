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ЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же

Лига Европы
Обновлено

До сих пор ноль очков и ноль голов

ЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, второй тур

Рейн-Некар Арена (Зинсхайм)

Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Население города Зинсхайм, которой представляет "Хоффенхайм", равно 35 тысячам. Здешняя арена вмещает чуть больше 30 тысяч. Но многие болельщики на сегодняшний матч приехали из соседних городов. В том числе поддержка была и у "Динамо". Кроме 600 человек, пришедших на выездную трибуну, также еще и по приглашению "Хоффенхайма" этот поединок посетили 1000 украинских беженцев.

На старте хозяева контролировали игру, уходили в атаки. На второй минуте даже требовали пенальти. Также сразу интенсивно прессинговали вплоть до Бущана. Но дебютный реальный шанс в матче на две команды создали подопечные Шовковского.

Первую атаку киевляне довели до ума (то есть удара) на 11 минуте. Бражко снова разрядил свою пушку. На этот раз пробил именно левой с расстояния – голкипер вытащил из-под перекладины. Дальним ударом пробовали ответить и хозяева, но Дубинчак заблокировал выстрел Бишофа. Впоследствии немец выполнял и стандарт метров с 22 – пробил мимо правой стойки.

ЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же - изображение 1
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

А на 17 минуте в обороне "Динамо" произошел провал. Уже несколько раз к этому моменту гости давали неточные передачи у своих ворот, но на этот раз конкретно обрезались. Крамарич простил: с хорошей позиции не попал в створ ворот.

Еще через пять минут на стадионе раздалась известная немецкая песня "Was wollen wir trinken". Почему? Ее включают тогда, когда "Хоффенхайм" забивает. После перевода мяча на правый фланг Жандре прострелил в центр и Гложек замкнул этот пас. Не смогли дотянуться до круглого центрбека киевлян.

Сразу же "Хоффенгайм" еще мог забивать, но сначала удар Мерштедта потянул Бущан, а затем голкипер прекрасно сыграл на выходе против нападающего, который забег за спину Попова.

На 42 минуте "Динамо" нанесло второй удар в матче. В центре поля киевляне выцарапали мяч, затем Бражко нашел Ваната в штрафной, но защитники сразу же накрыли выстрел. Дивидендов с углового заработать не удалось. Но все же стоит отметить, что весь конец первого тайма был по инициативе "Динамо".

ЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же - изображение 2
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

В начале второй половины встречи игра тоже была больше в ногах киевлян. В частности, именно Бражко после розыгрыша углового на 54 минуте нанес дальний удар выше ворот.

Но на 59 снова раздалась та самая немецкая песня… Хозяева провели позиционную атаку, Гложек сыграл в стеночку с Крамаричем и ударом практически с линии штрафной из-под Михавка угодил в правый угол ворот. Дубль от чеха сегодня.

На 63 минуте Шапаренко обводным выстрелом из-за пределов штрафной пытался попасть в правый угол – неточно. А на 70 минуте на поле вместо Ваната появился Герреро и практически сразу имел шанс отличиться. Кабаев пролетел по левому флангу, прострелил в центр на панамца, а ему немного не хватило, чтобы замкнуть этот пас. И вообще Эдуардо прибавил интенсивности впереди, прессинговал и призвал это делать партнеров.

Также вышел Пихаленок, который освежил центр поля. Но замены не помогли киевлянам сегодня забить, несмотря на активность впереди на исходе встречи. Во втором матче в Европе подряд "Динамо" не забило. И снова проиграло. Соперники были сильными, с этим не поспоришь. Но для прохода в следующий раунд нужны очки. Хотя стоит подытожить, что проблески интересной игры от киевлян сегодня все же были.

"Хоффенхайм" (Зинсгайм, Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) 2:0

Голы: Гложек 22, 59

"Хоффенхайм": Бауманн – Акпогума (Дрекслер 74), Штах, Нсоки – Жандре (Кадержабек 56), Бишоф, Гриллич (Тохумуджу 56), Прасс – Крамарич (Бультер 74), Гложек – Мерштедт (Бруун Ларсен 87)

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко (Андриевский 84) – Кабаев (Рубчинский 84), Михайленко (Пихаленок 69), Шапаренко (Шепелев 90+3), Волошин – Ванат (Герреро 70)

Предупреждение: Гриллич 40

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1 голосов
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.10.2024 в 22:00
Хоффенхайм впервые в этом сезоне не пропустил, им забивала даже команда из баварской лиги (4-го дивизиона), но Динамо - 0.. Всё очень очень плохо, если вы не в состоянии забивать команде, которой забивают все. Обидно не поражение, это ожидалось, то как же легко выиграл клуб со дна немецкой Бундеслиги
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Комментарии 24
Andrumas (Düsseldorf)
03.10.2024 в 22:00
Хоффенхайм впервые в этом сезоне не пропустил, им забивала даже команда из баварской лиги (4-го дивизиона), но Динамо - 0.. Всё очень очень плохо, если вы не в состоянии забивать команде, которой забивают все. Обидно не поражение, это ожидалось, то как же легко выиграл клуб со дна немецкой Бундеслиги
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0
0
oda1979 (Запорожье)
03.10.2024 в 22:00
Ну как бы все понятно. Не понятно лишь одно: почему игроки не прогрессируют?? Где желание играть? Где желание себя показать и уехать в более сильные чемпионаты?
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Prach13 (Дрогобич)
03.10.2024 в 21:53
О, гниди вже повилазили що б кидати на вентелятор!заробітки!чоусь коли футзальна збірна пристойнограла з бразильцями вас тут не було.
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aleks68
03.10.2024 в 21:55
а о вчерашних гнидах не хочешь рассказать лопух дырявый?
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2
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:56
Іди проспись дядьку !
 
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Виктор 2209 (Мехико)
03.10.2024 в 21:51
Креатива 0,зато видно реальный уровень на фоне средних команд Европы и рассчитывать на что-то сложно
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0
2
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
03.10.2024 в 21:49
Короче во всем виновны Мегого. Как только они начали транслировать еврокубки мы нечего не показываем. Самый неудачный транслятор.
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2
0
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 21:49
Что с Ярмоленко, что без. От игры динама у всех энурез!
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0
3
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:57
А тобі в рот насцяли ?
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1
2
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 21:47
Физрук шовковский после очередного провала должен подать в отставку!
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1
4
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
03.10.2024 в 21:53
И что это даст? Ну поставят какого то другого и что? Супер тренер сейчас не поедет в Украину. Не то время. Смотрим как играют другие и радуемся. Закончится война может что то и изменится. А пока так
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 21:59
Ти кому це розказуєш ? денееровцю з відсреленою клешнею ? Він ненавидить українців !
 
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Консул (Звягель )
03.10.2024 в 21:43
Одразу і важко сказати, хто гірше : Шахтар чи Динамо. Михайленко нуль, Дубінчак мінус один. Напівживий Ярмоленко кращий за Волошина. Куди ми катимось ?
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2
Термит (Київ)
03.10.2024 в 21:43
Мені здається не треба було випускати Михайленка - мало того, що кілька разів організовував привози, але й попереду взагалі ніякого креативу. Треба було зразу ставити Піхальонка - була б хоч якась контргра.
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0
1
жека-киев (биг виладж)
03.10.2024 в 21:43
4 провали цз, тільки в 1му таймі. І повна безпорадність в атаці.Хофенхайм не виглядав сильнішим за Рейнджерс, але видно в нас в той час був пік. Воно і правильно той матч коштував близько 7лям.Але шось треба робити, бо з такою грою нам і РФШ навалить
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2
2
Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 21:42
Итог, лёгкий Хоффенхайм, легко победил ДК.
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4
3
alex.belogubko (одесса)
03.10.2024 в 21:39
Пусть возьмут Бабича с ЧО --ОН за 3 года строит команды почти бесплатно за еду и бухало
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0
3
Не дармоед (Запорожье)
03.10.2024 в 21:39
Нас спасёт только чудо,больше ни х@я.
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1
1
Лекарь (село Дарниця)
03.10.2024 в 21:39
Вже краще, усього 0:2, а не нуль три. Але, хоч один гол маємо забивати. Створюємо же...
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2
2
жека-киев (биг виладж)
03.10.2024 в 21:44
Шо створюємо? Один удар в ворота, і той здалеку воротар бачив.
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1
1
Море23 (Одесса)
03.10.2024 в 21:48
Сравнил ЛЧ или Ле это разный уровень
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
03.10.2024 в 21:59
лучше?ничего хорошего нет ни у шахтёра ни у динамо.боюсь будет ещё хуже.
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0
0
Zаpр Brannigan (Київ)
03.10.2024 в 21:37
Поки не пізно, треба звільняти совкового тренера Шовковського і ставити сучасного - Андрія Ярмоленка. Він амбіційний, бачив як грають в Англії, вже знаходиться в системі ВКДК і знає можливості хлопців. Прості діди з села не чекають перемог в кожному матчі, але вони чекають якісної гри. Молодий і перспективний тренер Андрій Ярмоленко може їм це подарувати!
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1
9
George_D (Харьков)
03.10.2024 в 21:41
Це на правах сарказму?
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3
0

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