ЛЕ. Хоффенхайм – Динамо 2:0. Игра от киевлян интереснее, но результат – тот же

Лига Европы, второй тур

Рейн-Некар Арена (Зинсхайм)

Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Население города Зинсхайм, которой представляет "Хоффенхайм", равно 35 тысячам. Здешняя арена вмещает чуть больше 30 тысяч. Но многие болельщики на сегодняшний матч приехали из соседних городов. В том числе поддержка была и у "Динамо". Кроме 600 человек, пришедших на выездную трибуну, также еще и по приглашению "Хоффенхайма" этот поединок посетили 1000 украинских беженцев.

На старте хозяева контролировали игру, уходили в атаки. На второй минуте даже требовали пенальти. Также сразу интенсивно прессинговали вплоть до Бущана. Но дебютный реальный шанс в матче на две команды создали подопечные Шовковского.

Первую атаку киевляне довели до ума (то есть удара) на 11 минуте. Бражко снова разрядил свою пушку. На этот раз пробил именно левой с расстояния – голкипер вытащил из-под перекладины. Дальним ударом пробовали ответить и хозяева, но Дубинчак заблокировал выстрел Бишофа. Впоследствии немец выполнял и стандарт метров с 22 – пробил мимо правой стойки.

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

А на 17 минуте в обороне "Динамо" произошел провал. Уже несколько раз к этому моменту гости давали неточные передачи у своих ворот, но на этот раз конкретно обрезались. Крамарич простил: с хорошей позиции не попал в створ ворот.

Еще через пять минут на стадионе раздалась известная немецкая песня "Was wollen wir trinken". Почему? Ее включают тогда, когда "Хоффенхайм" забивает. После перевода мяча на правый фланг Жандре прострелил в центр и Гложек замкнул этот пас. Не смогли дотянуться до круглого центрбека киевлян.

Сразу же "Хоффенгайм" еще мог забивать, но сначала удар Мерштедта потянул Бущан, а затем голкипер прекрасно сыграл на выходе против нападающего, который забег за спину Попова.

На 42 минуте "Динамо" нанесло второй удар в матче. В центре поля киевляне выцарапали мяч, затем Бражко нашел Ваната в штрафной, но защитники сразу же накрыли выстрел. Дивидендов с углового заработать не удалось. Но все же стоит отметить, что весь конец первого тайма был по инициативе "Динамо".

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

В начале второй половины встречи игра тоже была больше в ногах киевлян. В частности, именно Бражко после розыгрыша углового на 54 минуте нанес дальний удар выше ворот.

Но на 59 снова раздалась та самая немецкая песня… Хозяева провели позиционную атаку, Гложек сыграл в стеночку с Крамаричем и ударом практически с линии штрафной из-под Михавка угодил в правый угол ворот. Дубль от чеха сегодня.

На 63 минуте Шапаренко обводным выстрелом из-за пределов штрафной пытался попасть в правый угол – неточно. А на 70 минуте на поле вместо Ваната появился Герреро и практически сразу имел шанс отличиться. Кабаев пролетел по левому флангу, прострелил в центр на панамца, а ему немного не хватило, чтобы замкнуть этот пас. И вообще Эдуардо прибавил интенсивности впереди, прессинговал и призвал это делать партнеров.

Также вышел Пихаленок, который освежил центр поля. Но замены не помогли киевлянам сегодня забить, несмотря на активность впереди на исходе встречи. Во втором матче в Европе подряд "Динамо" не забило. И снова проиграло. Соперники были сильными, с этим не поспоришь. Но для прохода в следующий раунд нужны очки. Хотя стоит подытожить, что проблески интересной игры от киевлян сегодня все же были.

"Хоффенхайм" (Зинсгайм, Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) 2:0

Голы: Гложек 22, 59

"Хоффенхайм": Бауманн – Акпогума (Дрекслер 74), Штах, Нсоки – Жандре (Кадержабек 56), Бишоф, Гриллич (Тохумуджу 56), Прасс – Крамарич (Бультер 74), Гложек – Мерштедт (Бруун Ларсен 87)

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко (Андриевский 84) – Кабаев (Рубчинский 84), Михайленко (Пихаленок 69), Шапаренко (Шепелев 90+3), Волошин – Ванат (Герреро 70)

Предупреждение: Гриллич 40