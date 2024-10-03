SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком Динамо в матче ЛЕ против Хоффенхайма

Сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" сыграло против "Хоффенхайма" в рамках второго тура Лиги Европы.

Лучшим игроком в украинском клубе по версии Sofascore стал Николай Шапаренко и Тарас Михавко. Они получили по 7.4. А WhoScored поставил наибольший балл только Тарасу - 6.9.

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Самую низкую оценку в украинской команде получил Владислав Ванат (6.4 от Sofascore и 6.0 - WhoScored).