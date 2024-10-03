Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ

ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" ЖАЖИ З САЙТУ ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)