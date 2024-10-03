Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ
0 очков при разнице 0:5
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Киевское "Динамо" проиграло свой
Таким образом, у киевлян два поражения в двух матчах с разницей мячей 0:5.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Это пока что худший показатель из всех команд группового раунда Лиги Европы, и киевляне логично замыкают общую турнирную таблицу, расположившись на 36-м месте.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 23:20
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- "Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
- Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
- Михавко, Попов, Михайленко и Ванат выйдут в старте Динамо на матч с Хоффенхаймом
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 8