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Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ

Лига Европы
Обновлено

0 очков при разнице 0:5

Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" проиграло свой матч 2-го тура Лиги Европы "Хоффенхайму" 0:2.

Таким образом, у киевлян два поражения в двух матчах с разницей мячей 0:5.

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Это пока что худший показатель из всех команд группового раунда Лиги Европы, и киевляне логично замыкают общую турнирную таблицу, расположившись на 36-м месте.

Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ - изображение 1Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ - изображение 2Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ - изображение 3Динамо с двумя поражениями в двух турах продолжает замыкать турнирную таблицу ЛЕ - изображение 4
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1 голосов
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 23:20
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" ЖАЖИ З САЙТУ ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
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Комментарии 8
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 23:20
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" ЖАЖИ З САЙТУ ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
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0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 22:43
Дивлюсь я на цього пристарілого придурка Жажу і розумію , що до такого результату привело схрещування під0ра з сєпар0м -- з`явився новий вид приматів -- макака лугандонська ! Правда цій макаці наші ЗСУ відстрелили руку ! І ця макака тепер гадить з Луганська !
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 23:01
Рагуль ты со своей динамай и рашистом суркисом и дальше будешь сосать. Это я тебе обсосанный леденец обещаю! Карма вещь серьезная!
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 23:19
Сосати - це твоя професія ! 60-річний зайчонок !
 
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 22:13
Кремлёвская динама на дне таблице! Разве не об этом мечтает каждый украинец!
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alex.belogubko (одесса)
03.10.2024 в 22:09
ДК зачем вам нужен ВАНАТ
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 22:46
Хочеш аутист в Чорноморець його переманити ? У вас горошей нема, та ви тримайтесь !
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vlapa (Киев)
03.10.2024 в 23:25
Очень нужен. Можно оправдаться, ну не Холланд у нас в нападении, а Ванат, что вы хотите?
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