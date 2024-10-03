Тренер Хоффенхайма: Бражко и Шапаренко очень хорошо двигаются, хорошо строят игру

Главный тренер “Хоффенхайма” Пеллегрино Матараццо эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы против "Динамо".

“ – “Динамо” вас чем-то удивило? Было ли то, к чему не подготовились?

– Нет, не удивило. Мы знали, что они играют тактикой 4-3-3, знали, какие вариации этой схемы у них есть. Также знали, что киевляне хорошо играют на чужой половине поля. Поэтому мы хотели прессинговать выше и находиться в доминантной роли.

– Почему в Бундеслиге победы не даются так уверенно?

– В Бундеслиге мы должны смотреть, с кем играем. Мы имели очень тяжелый старт. Были хорошие соперники. Мы проиграли "Байеру", на выезде "Айнтрахту" Франкфурт и "Униону". И в меньшинстве против "Вердера" в прошлой игре. Но все равно были моменты, когда мы хорошо играли. Наша команда сейчас в фазе, когда мы дальше развиваемся и сыгрываемся.

– Есть ли большая разница между вашими предыдущими соперниками в немецком чемпионате и "Динамо"?

– Нет. "Динамо" – безусловно качественная команда. Особенно в передней зоне. Я бы просто сказал, что в настоящее время мы просто лучше.

– Какой футболист Вам больше всего понравился из киевской команды сегодня?

– Шапаренко, 10 номер. Очень хороший игрок.

– Может хотите Вы кого-нибудь из игроков "Динамо" пригласить в "Хоффенхайм"?

– Я не знаю (смеется – прим.). Пока это не обсуждается. Но есть много хороших футболистов в "Динамо". Я считаю, что Бражко и Шапаренко очень хорошо двигаются, хорошо строят игру. Как я сказал, Шапаренко – это тот, игру которого я больше всего заметил.

– Что вы можете пожелать всем украинцам?

– От меня большое уважение “Динамо” за то, что они сегодня здесь были и играли так, как сегодня играли. Я желаю всем людям в Украине скорейшего покоя, силы. И я хочу, чтобы вы знали, что мы тоже сочувствуем. Поэтому этот матч является мостиком, который показывает всем людям, что там происходит. И я надеюсь, что все скоро наладится”, – сказал Матараццо.