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Шовковский - о матче с Хоффенхаймом: Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два

Лига Европы
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Логичная логика

Шовковский - о матче с Хоффенхаймом: Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два

ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 2-го тура Лиги Европы с "Хоффенхаймом" (0:2).

"Результат матча? Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два. Если вам нужен долгий анализ, мне понадобится полчаса.

Для нас быть здесь – большой успех. Мы играем против команд с игроками, являющимися одними из лучших в мире. Мы готовимся ко всем матчам и стараемся совершенствоваться. Но вы тоже должны понимать, что в нашей стране сейчас не до футбола.

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Мы делаем все возможное. И это отлично, что мы можем получить такой опыт игры против команды из топ-5 лиг Европы. "Хоффенхайм" – очень хорошая команда. Мы приложим все усилия, чтобы быть лучше в следующих матчах Лиги Европы", - сказал Шовковский.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 23:03
А про поход к стоматологу почему забыть сказать??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
03.10.2024 в 23:03
А про поход к стоматологу почему забыть сказать??
Ответить
0
2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 23:10
Я скажу за нього ! Ти лугандонська макака недавно в проктолога був ! Все заштопали ?
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