Шовковский - о матче с Хоффенхаймом: Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 2-го тура Лиги Европы с "Хоффенхаймом" (0:2).

"Результат матча? Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два. Если вам нужен долгий анализ, мне понадобится полчаса.

Для нас быть здесь – большой успех. Мы играем против команд с игроками, являющимися одними из лучших в мире. Мы готовимся ко всем матчам и стараемся совершенствоваться. Но вы тоже должны понимать, что в нашей стране сейчас не до футбола.

Мы делаем все возможное. И это отлично, что мы можем получить такой опыт игры против команды из топ-5 лиг Европы. "Хоффенхайм" – очень хорошая команда. Мы приложим все усилия, чтобы быть лучше в следующих матчах Лиги Европы", - сказал Шовковский.