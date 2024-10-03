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Шовковский - о матче с Хоффенхаймом: Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два
Логичная логика
ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог
"Результат матча? Если коротко, то мы не забили голов и пропустили два. Если вам нужен долгий анализ, мне понадобится полчаса.
Для нас быть здесь – большой успех. Мы играем против команд с игроками, являющимися одними из лучших в мире. Мы готовимся ко всем матчам и стараемся совершенствоваться. Но вы тоже должны понимать, что в нашей стране сейчас не до футбола.
Мы делаем все возможное. И это отлично, что мы можем получить такой опыт игры против команды из топ-5 лиг Европы. "Хоффенхайм" – очень хорошая команда. Мы приложим все усилия, чтобы быть лучше в следующих матчах Лиги Европы", - сказал Шовковский.
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