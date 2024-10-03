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Полузащитник Хоффенхайма: Мы просто хорошо сыграли против очень и очень хорошего соперника

Лига Европы

Первая победа с августа

Полузащитник Хоффенхайма: Мы просто хорошо сыграли против очень и очень хорошего соперника

Штах - номер 16 ліворуч. Фото: UA-Футбол/Михайло Лозовий

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Полузащитник "Хоффенхайма" Антон Штах для UA-Футбол прокомментировал победу в матче Лиги Европы против "Динамо":

– “Динамо” вас чем-то удивило?

– На самом деле, нет. Все было относительно понятно. У нас был свой четкий план игры. Мы хорошо начали, хорошо прессинговали, что приводило к потере мяча у соперника. Поэтому я думаю, что они сегодня имели больше проблем с нашей игрой, чем мы с их.

– Почему в Бундеслиге не удается так хорошо побеждать?

– Я думаю, что в чемпионате и в еврокубках нельзя легко выиграть. Сегодня мы просто хорошо сыграли против, несмотря ни на что, очень и очень хорошего соперника.

На самом деле, Бундеслига является таким же турниром, как и другие. Поэтому от игры к игре мы должны готовиться и видеть, что мы можем взять там”, – сказал защитник.

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Сегодня Антон Штах провел все 90 минут в качестве центрального защитника. "Хоффенхайм" впервые в этом сезоне не пропустил гол в матче.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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