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Полузащитник Хоффенхайма: Мы просто хорошо сыграли против очень и очень хорошего соперника
Первая победа с августа
Штах - номер 16 ліворуч. Фото: UA-Футбол/Михайло Лозовий
Полузащитник "Хоффенхайма" Антон Штах для UA-Футбол прокомментировал победу в матче Лиги Европы против "Динамо":
“ – “Динамо” вас чем-то удивило?
– На самом деле, нет. Все было относительно понятно. У нас был свой четкий план игры. Мы хорошо начали, хорошо прессинговали, что приводило к потере мяча у соперника. Поэтому я думаю, что они сегодня имели больше проблем с нашей игрой, чем мы с их.
– Почему в Бундеслиге не удается так хорошо побеждать?
– Я думаю, что в чемпионате и в еврокубках нельзя легко выиграть. Сегодня мы просто хорошо сыграли против, несмотря ни на что, очень и очень хорошего соперника.
На самом деле, Бундеслига является таким же турниром, как и другие. Поэтому от игры к игре мы должны готовиться и видеть, что мы можем взять там”, – сказал защитник.
Сегодня Антон Штах провел все 90 минут в качестве центрального защитника. "Хоффенхайм" впервые в этом сезоне не пропустил гол в матче.
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