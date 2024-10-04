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Шовковский: Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться - это объективные причины
Итог матча от главного тренера Динамо
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог
– Как на игре сказалось отсутствие опытных игроков – Ярмоленко и Буяльского?
– Нужно понимать, что в последнее время футбол, как и вся наша страна, выживает. Речь не идет о том, чтобы мы могли улучшаться или совершенствоваться. Мы должны, в первую очередь, выжить. Это касается многих вопросов. Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться. Это объективные причины. В такой ситуации, чтобы становиться сильнее, нужно играть с соперниками, которые сильнее нас.
Безусловно, для нас это большой опыт – играть против команд, представляющих пятерку лучших лиг мира, в частности, Германии и Италии. Будем непосредственно готовиться к каждой игре и стараться делать все от нас зависящее, чтобы демонстрировать тот уровень, на который мы способны и готовы.
– Как себя чувствует Бражко, получивший повреждение?
– Сейчас рано о чем-то говорить. Будет обследование, дайте немного больше времени, тем более что сейчас он на допинг-контроле. Так что его даже не могут посмотреть врачи.
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