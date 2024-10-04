Лига Европы. Драма МЮ в Порту, позор Ромы в Швеции, победоносные братья Уильямс

Здесь без неожиданностей. "Сан-Мамес" ждал победы своих — и он ее увидел.

"Атлетик" весь матч провисел на воротах соперника, не позволяя АЗ спокойно выдохнуть. Гурусета, братья Уильямс могли забить; Берчиче в каркас попал.

По итогу победу принесли те, от кого и ждали — Нико результативно прострелил с левого фланга на Иньяки.

В таблице у Бильбао теперь 4 очка, у АЗ — 3.

2-й тур Лиги Европы. Бильбао. “Сан-Мамес”

“Атлетик” - “АЗ Алкмаар” - 2:0

Голы: Уильямс, 72, Сансет, 85

Очень плохой вечер для “Бешикташа".

Турки дважды пропустили на старте. Сперва новая египетская звезда и по совместительству лучший бомбардир Бундеслиги Омар Мармуш заработал и реализовал пенальти, а затем защита "Орлов" развалилась при стандарте, и Дина Эбимбе расстрелял ворота.

Но что было потом? Сразу несколько убойных шансов у хозяев!

Иммобиле даже пенальти бил за игру рукой Роберта Коха, но его блестяще вытащил Кауан Сантос.

Также бразильский кипер перевел в штангу опаснейшую попытку Рафы Силвы; он же отбил удар Иммобиле со средней.

Благодаря блицкригу и геройству голкипера у "Айнтрахта" теперь 4 очка, у "Бешикташа" - 0.

2-й тур Лиги Европы. Стамбул. “Тупраш”

“Бешикташ” - “Айнтрахт” - 1:3

Голы: Масуаку, 90+2 - Мармуш, 19 (с пенальти), Дина Эбимбе, 22, Кнауфф, 82

Цирк на дроте: "Волки" хотели поберечь силы, а по итогу проиграли 5-й команде Швеции.

И ведь не скажешь, что случайно. В первом тайме именно шведы пытались атаковать. Бальданци помог им заработать пенальти, и Байду с точки пробил точно.

Особой активности от ближнего резерва Иван Юрич не дождался, и после 60-й минуте выпустил тяжелую артиллерию - Довбика, Пеллегрини, Дибалу, Кристанте. Но все, что они выжали - это удар Пеллегрини в перекладину.

Артему ударить вовсе не дали; он за полчаса сделал только два паса под удар партнерам.

"Эльфсбог" героично достоял до свистка, и теперь у него 3 очка в ЛЕ, а вот у "Ромы" - всего 1.

2-й тур Лиги Европы. Бурос. "Бурос Арена"

"Эльфсборг" - "Рома" - 1:0

Гол: Байду, 44 (с пенальти)

Очень неоднозначный матч "МЮ" в Португалии. Вроде и отыгрались, а хвалить Эрика тен Хага не приходится.

Да, на старте "Дьяволам" удалось прижать соперника; они даже забили два гола при плохой игре Диогу Кошты на воротах. Но концентрации по-прежнему у "МЮ" нет вообще.

Стоило "Порту" забегать в полную силу, как англичане начали терять "своих" игроков, допускать огромные зоны перед воротами, куда активнее всего врывался Пепе Акино.

Именно он с близкого расстояния забил первый гол "Порту". Еще дважды расстрелял ворота Саму Омородион. Кажется, он даже не заметил присутствия на поле пары Мартинес - де Лигт; они проиграли все ключевые единоборства и спринты.

В итоге спастись удалось чудом - это вышедший со скамейки Магуайр удачно сходил на угловой.

В таблице у "Порту" теперь 1 очк0, у "МЮ" - 2.

2-й тур Лиги Европы. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Манчестер Юнайтед" - 3:3

Голы: Пепе, 28, Саму, 34, 50 — Рашфорд, 7, Хойлунн, 20, Магуайр, 90+1

Боссы "Фенербахче" привезли в Стамбул Моуриньо, Амрабата, Фреда, Эн-Несири, Сен-Максимена, Джеко, но все они оказались неспособны одолеть голландскую молодежь, ведомую Рики ван Волфсвинкелем.

"Твенте" открыл счет после провала "Фенера" на левом фланге - Влап немного курьезно замкнул подачу.

Более того, хозяева еще и доминировали, 9 раз пробили в створ ворот.

"Фенербахче" повезло отыграться по такому футболу - это Амрабат пасом из центра поля разрезал всю защиту, Тадичу оставалось только попасть с пары метров.

Один проблеск гениальности - мало для такого состава. В таблице у турок 4 очка, у "Твенте" - 2.

2-й тур Лиги Европы. Энсхеде. "Гролс Весте"

"Твенте" - "Фенербахче" - 1:1

Голы: Влап, 28 — Тадич, 71

Одна из главных сенсаций дня.

ФКСБ - это обновившийся после банкротства "Стяуа", если кто не в курсе. Так вот, румыны играют почти полностью местными парнями, никаких звезд, и в Салониках они стояли в отчаянной обороне без явных шансов.

Гол ФКСБ подарила ошибка ПАОК на собственной половине перед перерывом - Олару прорвался и прострелил на Бирлигеа.

В ответ греки обрушили на ворота румын шквал атак после перерыва; Михалидис даже в штангу спиной попадал. Также ФКСБ целых 50 минут играл в меньшинстве после удаления Олару, но сегодня был явно их день - все 28 ударов ПАОК полетели не туда.

В таблице у румын теперь 6 очков, у ПАОК - 0. Трансферы россиян Оздоева и Чалова явно не пошли клубу на пользу.

2-й тур Лиги Европы. Салоники. "Тумбас"

ПАОК — ФКСБ - 0:1

Гол: Бирлигеа, 45+8

"Рейнджерс" и после вылета от "Динамо" показывает, что его уровень невысок.

Да, шотландцы затолкали один гол "Лиону". Да, они владели мячом, пытались атаковать. Но что с того, если каждая их потеря привода к опасной контратаке "Ткачей"?

Малик Фофана был лучшим на поле. За счет скорости и дриблинга он проходил "Джерс" пачками, забил два гола, создавал моменты.

Еще дважды отличился ветеран Алекс Ляказетт, причем второй его гол — чистый шедевр.

В таблице у "Ткачей" теперь 6 очков, у "Рейнджерс" - 3.

2-й тур Лиги Европы. Глазго. "Айброкс"

"Рейнджерс" - "Лион" - 1:4

Голы: Лоуренс, 14 — Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1

Сонный матч. Команды никуда не спешили, людей на трибунах было совсем мало.

Лидер чемпионата Норвегии играл больше в обороне, и создал всего один верный шанс - это Хауге расстреливал ворота, но попал в перекладину.

У "Юниона" все лучшие шансы пришлись на первый тайм - сперва опасно пробивал под углом Ньянг, затем прикладывался Сайкс, но обе попытки отразил вратарь "Буде-Глимт" Никита Хайкин.

В таблице после ничьей у норвежцев 4 очка, у "Юниона" - 1. Кажется, новый состав детища Тони Блюма просто слабее предыдущего.

2-й тур Лиги Европы. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна

"Юнион Сен-Жиллуаз" - "Буде-Глимт" - 0:0

Обидчики "Кривбасса" не переиграли новую команду Игора Йовичевича.

"Виктория" слишком долго запрягала, первый тайм провела почти без шансов. А затем и подавно Йемелка сыграл рукой в своей штрайной и "Лудогорец" получил пенальти, только с него Пьотровский не пробил Йедличку.

Лучший шанс у чехов был ближе к концу - это Вашулин на дриблинге продвинулся и пробил, но попал в штангу.

В таблице после ничьей у "Виктории" стало 2 очка, у "Лудогорца" - 1.

2-й тур Лиги Европы. Пльзень. "Доосан Арена"

"Виктория" - "Лудогорец" - 0:0