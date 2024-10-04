"Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы

Второе поражение во втором матче подряд от команды Александра Шовковского вроде как было прогнозируемым, но от того оставило оно не менее горькое послевкусие. Мы ожидали улучшений в игре после провала с "Лацио" и, кажется, эти улучшения мы увидели, ну хотя бы частично. Вот только результат остался таким же: поражение и ноль в графе очки, вместе с тем 5 в графе пропущенные голы.

Мы все еще ждем первый гол киевлян в этом сезоне Лиги Европы, а пока можем подводить лишь печальные итоги. Зато в Германии от этой победы журналисты были на седьмом небе от счастья. Наконец "Хоффенхайм" прервал свою неудачную серию и команда вместе с главным тренером может выдохнуть, хотя бы на несколько дней. Давайте посмотрим, что именно писали наши немецкие коллеги об этой игре, что они написали о команде Шовковского и как вообще оценили матч. Поехали!

О важности данной победы для "Хоффенхайма" издание Bild пишет уже в заголовке: "Проблеск надежды для Матараццо: кризис Хоффенхайма пока что поставлен на паузу". Неудивительно, что основной акцент они сделали именно на своей команде, которая находится в глубоком кризисе и победа в рамках Лиги Европы для них является настоящим глотком свежего воздуха: "После пяти официальных матчей без побед и четырех поражений в Бундеслиге Хоффенхайм наконец побеждает. В первом матче против Мидтьюланна они вырвали ничью лишь на последних минутах и слухи о вероятном увольнении Пеллегрино Матараццо неустанно росли. Возможно, после этой игры все временно утихнет".

"После первого забитого гола Гложеком, команда слегка расслабилась и не так активно бежала забивать второй. Могло сложиться впечатление, что это рискованный стиль, впрочем, во втором тайме был еще один точный удар, который установил окончательный счет". Также журналисты Bild напомнили, что для Матараццо матчи против Динамо и "Штуттгарта" будут решающими и успех в них непосредственно влияет на то, уволят ли его. Один положительный результат уже получен. Вот только хотелось бы почитать хоть немного о том, как они оценивают игру киевлян, впрочем об этом в статье ни слова.

"Дубль от Гложека помогает одолеть Киев", — с таким заголовком вышло издание Kicker. Команду Александра Шовковского они назвали "безобидной", намекая на откровенную слабость атаки.

"В первом туре украинская команда проиграла Лацио со счетом 3:0, что стоит понимать для контекста этой игры. Команда Матараццо действовала уверенно и прямолинейно в своих попытках забить гол. В начале матча Хоффенхайм тотально доминировал в матче и просто не давал никаких шансов киевлянам как-то вступить в эту игру", - пишут в издании.

"Только после первых 30 минут хозяева отдали мяч, успокоились и это был шанс для киевлян как-то ответить. Но украинцы не знали, что с тем мячом делать, поэтому были такими скромными и безобидными, по сути не угрожая воротам Хоффенхайма. И во втором тайме почти ничего не изменилось в плане соотношения сил, но включать высокие скорости не было необходимости, поскольку киевляне почти не атаковали". Саму победу авторы отчета назвали справедливой и отметили, что атакующая слабость "Динамо" была обусловлена не только слабостью команды, но и слаженной игрой в обороне самого "Хоффенхайма".

Издание Sport.de в своем материале сделали большой акцент на Гложеке, который и забил два гола. Также почти половина материала была посвящена Матараццо, который находится в шаге от увольнения и именно эта тема волнует немецких журналистов больше всего.

Но оценивая игру своей команды, они были немного резче в высказываниях. Игру они назвали не очень удачной, большинство матча игроки играли достаточно медленно и лениво. "Но даже этого хватило, чтобы обыграть украинцев", — подытожили в издании.

Журналисты Der Spiegel вышли с заголовком: "Хоффенхайм и Матараццо могут выдохнуть с облегчением". Саму победу они, как и Bild с Kicker'ом, назвали справедливой и нашли для хозяев больше комплиментов, чем поводов для критики. Нашли они что сказать и о команде Шовковского: "Украинцы выглядели очень нестабильно и несколько раз сами себе создавали проблемы после банальных ошибок".

В статье они упомянули опасный момент "Динамо" в начале матча, когда пробивал Владимир Бражко. Позже было упоминание и о втором его ударе, пролетевшем мимо ворот. Ну и зацепили третий опасный эпизод, когда пробивал Кабаев: "Второй тайм начался относительно ровно, немного побеспокоил Бауманна Бражко своим ударом, но вратарь отделался легким испугом. На это Хоффенхайм ответил вторым голом Гложека, который закрыл едва ли не все вопросы в этой игре. Да, был еще неплохой удар от Владислава Кабаева на 72-й минуте, но мимо ворот, что означает, что команда Матараццо наконец побеждает".

"Дубль Адама Гложека против Динамо Киев. Наконец-то Хоффенхайм и Матараццо могут выдохнуть", — это заголовок на сайте издания Spox. В своем материале они очень мало писали о самой игре, в основном затрагивая проблемы внутри Хоффенхайма и то, что несмотря на эту победу, главный тренер все равно будет уволен перед международным перерывом. Саму игру они подытожили просто: "Несмотря на достаточно пассивную игру хозяев, этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу". То есть киевлян они точно высоко не оценили.

Вот такие у нас итоги и именно так эту игру увидели немецкие журналисты. Очевидно, что "Динамо" они воспринимали как слишком простого соперника, победой над которым особо и не стоит гордиться. Просто Хоффенхайм слишком кризисная команда, чтобы они смещали акценты на соперника, там очень много проблем и именно это в первую очередь волнует наших иностранных коллег. А что мы? Да ничего, глотаем горькую победу и с несокрушимой верой в лучшее движемся дальше. Возможно, следующий матч будет еще лучше в плане игры и Шовковскому и его подопечным удастся зацепиться за результат.