Красные дьяволы потеряли преимущество в два мяча, а затем чуть не проиграли. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов

Подопечные тен Хага благодаря голу и передаче Маркуса Решфорда установили счет 2:0 уже на 20-й минуте. Такое начало сделало серьезную заявку на итоговую победу, но еще до перерыва манкунианцы остались без преимущества, а на старте второго тайма уже уступали.

Ближе к истечению основного времени Бруну Фернандеш заработал удаление во второй встрече подряд в составе команды. В компенсированные минуты коллективу все же удалось спастись и сравнять счет. МЮ провел немало атак и нанес 29 ударов.

"Драконы" набирают первый зачетный балл, "красные дьяволы" – второй. "Сине-белые" в третьем туре будут принимать "Хоффенхайм", соперник поедет в Турцию к "Фенербахче".

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Порту. Эштадиу ду Драгау

Порту – Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 – Решфорд, 7, Хейлунн, 20, Магвайр, 90+1