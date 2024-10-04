  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Красные дьяволы потеряли преимущество в два мяча, а затем чуть не проиграли. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красные дьяволы потеряли преимущество в два мяча, а затем чуть не проиграли. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
Обновлено

Эффектное шоу на Драгау

Красные дьяволы потеряли преимущество в два мяча, а затем чуть не проиграли. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zohaib Alam - MUFC/Manchester United

Новина українською

Подопечные тен Хага благодаря голу и передаче Маркуса Решфорда установили счет 2:0 уже на 20-й минуте. Такое начало сделало серьезную заявку на итоговую победу, но еще до перерыва манкунианцы остались без преимущества, а на старте второго тайма уже уступали.

Ближе к истечению основного времени Бруну Фернандеш заработал удаление во второй встрече подряд в составе команды. В компенсированные минуты коллективу все же удалось спастись и сравнять счет. МЮ провел немало атак и нанес 29 ударов.

"Драконы" набирают первый зачетный балл, "красные дьяволы" – второй. "Сине-белые" в третьем туре будут принимать "Хоффенхайм", соперник поедет в Турцию к "Фенербахче".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Порту. Эштадиу ду Драгау

Порту – Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 – Решфорд, 7, Хейлунн, 20, Магвайр, 90+1

По теме
yellow-arrow
Заховайло: Центр обороны, опорная зона Динамо продолжает гореть в простых ситуациях
yellow-arrow
Эрик тен Хаг после ничьей с Порту: Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона
yellow-arrow
Итальянские орлы значительно сильнее французских. Лацио – Ницца 4:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Юнайтед Порту (Португалия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости