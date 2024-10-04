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Красные дьяволы потеряли преимущество в два мяча, а затем чуть не проиграли. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов
Эффектное шоу на Драгау
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zohaib Alam - MUFC/Manchester United
Подопечные тен Хага благодаря голу и передаче Маркуса Решфорда установили счет 2:0 уже на 20-й минуте. Такое начало сделало серьезную заявку на итоговую победу, но еще до перерыва манкунианцы остались без преимущества, а на старте второго тайма уже уступали.
Ближе к истечению основного времени Бруну Фернандеш заработал удаление во второй встрече подряд в составе команды. В компенсированные минуты коллективу все же удалось спастись и сравнять счет. МЮ провел немало атак и нанес 29 ударов.
"Драконы" набирают первый зачетный балл, "красные дьяволы" – второй. "Сине-белые" в третьем туре будут принимать "Хоффенхайм", соперник поедет в Турцию к "Фенербахче".
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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25
Порту. Эштадиу ду Драгау
Порту – Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 – Решфорд, 7, Хейлунн, 20, Магвайр, 90+1
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