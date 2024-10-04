Эрик тен Хаг после ничьей с Порту: Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона

Вчера "МЮ" сумел в меньшинстве спастись от выездного поражения с "Порту", когда Гарри Магуайр сравнял счет на последних минутах встречи (3:3). Учитывая последние результаты и игру команды, серьезно пошатнулось кресло под тренером "красных дьяволов" Эриком тен Хагом. Впрочем, после поединка с португальцами голландец подчеркнул, что еще рано давать оценку выступлениям команды под его руководством.

"Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона. Мы в процессе, мы будем совершенствоваться. У нас было два сезона, когда мы доходили до финалов, мы будем продолжать бороться. Вы видите дух и связь между персоналом и командой. Игроки вместе, у них сильный дух и они хотят добиться успеха. У нас хороший менталитет, но в некоторых частях защиты мы должны сделать шаг вперед. Не так давно у нас было три чистые победы, поэтому мы можем очень хорошо защищаться, но мы должны вернуться к этим привычкам", - цитирует тен Хага BBC.

Добавим, что следующий матч "МЮ" сыграет в АПЛ 6 октября на выезде против "Астон Виллы".