  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Эрик тен Хаг после ничьей с Порту: Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эрик тен Хаг после ничьей с Порту: Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона

Лига Европы

С такой игрой и результатами нидерландец и до зимы не дотянет

Эрик тен Хаг после ничьей с Порту: Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "МЮ" сумел в меньшинстве спастись от выездного поражения с "Порту", когда Гарри Магуайр сравнял счет на последних минутах встречи (3:3). Учитывая последние результаты и игру команды, серьезно пошатнулось кресло под тренером "красных дьяволов" Эриком тен Хагом. Впрочем, после поединка с португальцами голландец подчеркнул, что еще рано давать оценку выступлениям команды под его руководством.

"Не судите нас сейчас, судите нас в конце сезона. Мы в процессе, мы будем совершенствоваться. У нас было два сезона, когда мы доходили до финалов, мы будем продолжать бороться. Вы видите дух и связь между персоналом и командой. Игроки вместе, у них сильный дух и они хотят добиться успеха. У нас хороший менталитет, но в некоторых частях защиты мы должны сделать шаг вперед. Не так давно у нас было три чистые победы, поэтому мы можем очень хорошо защищаться, но мы должны вернуться к этим привычкам", - цитирует тен Хага BBC.

Добавим, что следующий матч "МЮ" сыграет в АПЛ 6 октября на выезде против "Астон Виллы".

По теме
yellow-arrow
Заховайло: Центр обороны, опорная зона Динамо продолжает гореть в простых ситуациях
yellow-arrow
Итальянские орлы значительно сильнее французских. Лацио – Ницца 4:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Амстердамский клуб удержал ничью благодаря 40-летнему вратарю. Славия – Аякс 1:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости